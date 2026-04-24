Lärare i trä- och metallslöjd till Tegelhagens skola
2026-04-24
Vår vision är att bli Sveriges bästa skolkommun. Sollentunas kommunala skolor når goda elevresultat och har höga trygghetssiffror tack vare fantastiska medarbetare. Genom att använda sig av forskning och beprövad pedagogik siktar vi mot ännu högre kvalitet för att stimulera barns och ungdomars kreativitet och lärande. I våra skolor ska eleverna uppnå utmärkta studieresultat och utveckla de kompetenser och förmågor som krävs för framtida studier och yrkesliv.
Tegelhagens skola är en kommunal F-9 skola med ca 640 elever. Skolan ligger i ett lugnt bostadsområde i södra Sollentuna, i en naturskön omgivning med närhet till skog, äng och sjö. I Tegelhagens skola är elevens utveckling och välbefinnande alltid i centrum. Skolan har höga trygghetssiffror bland eleverna, låg personalomsättning och hög trivsel bland våra kompetenta och drivna medarbetare. Två områden som är utmärkande för skolan är användandet av digitala verktyg och utomhuspedagogik.Publiceringsdatum2026-04-24Dina arbetsuppgifter
Som lärare i trä- och metallslöjd undervisar du elever i årskurs 3-9. Du ansvarar för planering, genomförande och bedömning av undervisningen i halvklass och arbetar i en välutrustad slöjdsal.
Du samarbetar nära textilslöjdsläraren kring progression, projekt och sambedömning, och du deltar i skolans temaveckor och ämnesövergripande arbete. Utomhusslöjd förekommer och är något vi gärna fortsätter utveckla.
Du tillhör arbetslaget för årskurs 7-9 och mentorskap ingår i tjänsten. I rollen ingår att bidra till trygghet, studiero och en positiv lärmiljö där eleverna får möjlighet att lyckas.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare med behörighet i trä- och metallslöjd och som har goda ämneskunskaper och hantverksskicklighet. Du har erfarenhet av undervisning i slöjd och ett tryggt, tydligt ledarskap i klassrummet. Du planerar och följer upp undervisningen på ett strukturerat sätt och använder digitala verktyg som en naturlig del av ditt arbete.
Som person är du självgående, strukturerad och kreativ, med förmåga att skapa goda relationer till elever och kollegor. Du är flexibel och lösningsfokuserad och ser ett stort värde i nära samarbete med din slöjdlärarkollega i textil samt med övriga kollegor i arbetslaget och på skolan.Kvalifikationer
Lärarlegitimation
Behörighet i trä- och metallslöjd
Meriterande
Erfarenhet av undervisning i slöjd
Erfarenhet av utomhuspedagogik eller uteslöjd
God digital kompetensSå ansöker du
I denna rekrytering lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet. Inför tillsättning genomförs kontroll av utdrag från polisens belastningsregister. Urval sker löpande, så varmt välkommen med din ansökan redan idag!
Välkommen till Sollentuna - en kommun mitt i möjligheterna! Tillsammans gör vi Sollentuna bättre varje dag för våra invånare, företagare och organisationer. Vi har tydliga och ambitiösa mål för att skapa trygghet, välfärd och hållbar tillväxt.
Vi erbjuder dig ett meningsfullt och roligt jobb i en stabil miljö där ambitionsnivån är hög. Hos oss får du fantastiska kollegor som vill göra skillnad för andra. Nu söker vi dig som är nytänkande, ansvarstagande och välkomnande. Följ med oss på resan mot att skapa Sveriges mest attraktiva kommun! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-11
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sollentuna kommun
https://sollentuna.varbi.com
Turebergs Torg 1
)
191 86 SOLLENTUNA
