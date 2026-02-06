Lärare i trä- och metallslöjd till Sigfridsborgskolan, Nacka kommun
2026-02-06
Är du en engagerad och trygg slöjdlärare? Vill du arbeta på en modern och trivsam F-6 skola som värdesätter struktur, teamarbete och kollegialt lärande? Hos oss får du arbeta i en kreativ miljö med goda möjligheter till samarbete och utveckling. Sök tjänsten idag!
Sigfridsborgsskolan ligger i natursköna Älta och ingår i Älta rektorsområde med tre grundskolor, sex förskolor och en resursskola. Inom rektorsområdet får du stora möjligheter till nätverkande, kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte, vilket gynnar både barn och elevers utveckling. Tillsammans skapar vi en attraktiv arbetsplats där kompetenta medarbetare trivs och utvecklas.
Ditt uppdrag
Som lärare i trä- och metallslöjd undervisar du våra elever i årskurs 2-6. Du är ansvarig för planering, genomförande och utvärdering av undervisningen i ditt ämne utifrån läroplanen. Du följer upp, bedömer, betygsätter och dokumenterar elevers kunskapsutveckling, samt har vid behov kontakt med vårdnadshavare.
Undervisningen sker i halvklass i vår välutrustade slöjdsal. Du introducerar olika tekniker, lär elever skissa och planera sitt arbete, samt stöttat dem genom hela arbetsprocessen - från idé till färdig produkt. Du kombinerar praktiska arbete med teori om material, tekniker, hållbarhet, återvinning, återbruk och säkerhet. Som slöjdlärare förmedlar du slöjdämnets betydelse och användbarhet. Du arbetar inkluderande samt anpassar undervisningen utifrån varje elevs behov, intressen och förutsättningar. Vid behov genomför du extra anpassningar för att alla ska ges möjlighet att lyckas. Du uppmuntrar elevernas kreativitet och ger utrymme för egna idéer och uttryck.
Vi arbetar i team med stor frihet att tillsammans forma och utveckla undervisningen. På skolan arbetar ytterligare en textil slöjdlärare. Ni samarbetar gällande elever, planering, bedömning, betygsättning och systematiskt kvalitetsarbete.
Din erfarenhet
För denna tjänst krävs att du har:
• lärarlegitimation med ämnesbehörighet i trä- och metall för grundskolan
• erfarenhet av att arbeta inom skola
• god erfarenhet av arbete med verktyg och maskiner i en slöjdsal, med fokus på säkerhet
• god förmåga att uttrycka dig väl på svenska i både tal och skrift
Det är meriterande om du även har:
• erfarenhet av att undervisa i trä- och metallslöjd
• erfarenhet av att arbeta med barn- och/eller ungdomar
• erfarenhet av arbete med barn med särskilda behov som behöver extra anpassning eller särskilt stöd
• god digital kompetens med vana av att använda digitala verktyg både för administration och kommunikation
Är det här du?
För att lyckas i rollen som slöjdlärare hos oss är det viktigt att du är en trygg och stabil person med både intresse och förmåga att samarbeta, kommunicera och skapa goda relationer med elever, kollegor och vårdnadshavare. Du trivs med att samarbete och planerar med dina kollegor när det gäller gemensamma projekt och betygsättning.Du har en god pedagogisk insikt och anpassar undervisningen efter att elever har olika förutsättningar och tar till sig till kunskap på olika sätt. Du förklara arbetsmoment och säkerhetsregler på ett enkelt sätt och arbetar med ett starkt säkerhetstänk.
Du är en flexibel och lösningsfokuserad person som lätt anpassar sig till förändrade omständigheter och ser möjligheter i förändringar. Du kan tänka om, tänka nytt och hitta kreativa lösningar. Samtidigt är du självgående och strukturerad, där du planerar och följer upp undervisningen, förbereder material och tar ansvar för att hålla i ordning och trygghet i slöjdsalen. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder
Sigfridsborgsskolan är en F-6 skola med cirka 760 elever, belägen i natursköna Älta. Vår relativt nybyggd skola har fina lokaler, en fantastisk gård och goda parkeringsmöjligheter. Våra duktiga kockar bjuder såväl elever som personal på vällagad mat av restaurangkvalitet. Vi är en välorganiserad skola med tydliga rutiner och god tillgång till moderna digitala verktyg. Våra medarbetare trivs och stannar länge hos oss. Läs mer om oss här.
Våra medarbetare trivs och stannar länge hos oss. Som nyanställd hos oss erbjuder vi dig mentorskap, ett varmt välkommande och en tydlig struktur som underlättar din start. Inom enheten finns stora möjligheter till kompetensutveckling och ett stort engagemang från kollegor och ledning.
Som anställd i Nacka kommun har du bland annat tillgång till förmåner som friskvårdsbidrag på 3 000 kr per år, köp av SL-kort via nettolöneavdrag och en mångsidig intern stödfunktion.
Intresserad?
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med start omgående eller enligt överenskommelse. Provanställning kan komma tillämpas.
Vi rekryterar utan personligt brev och bedömer enbart din ansökan utifrån ditt CV och dina svar på ett antal frågor som du får besvara i samband med ansökan. Urval och intervjuer kommer ske löpande under ansökningstiden. Välkommen med din ansökan senast 2026-02-22!
Bakgrundskontroll kan komma att tillämpas.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering.
Besök gärna Nackas kommunala skolor och förskolors karriärsida här Ersättning
