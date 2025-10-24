Lärare i trä- och metallslöjd till Rosenlundsskolan
2025-10-24
Jönköpings kommun är en stor arbetsgivare med hundratals olika yrkesroller. Vi växer i takt med att kommunen utvecklas med fler invånare, fler bostäder och större utbud. Vi är alltid på jakt efter ny kompetens - medarbetare med olika bakgrunder och erfarenheter, med den gemensamma drivkraften att vilja skapa en bättre kommun att besöka, leva, verka och bo i.
Vad drömmer du om? Är svaret att utbilda framtidens världsmedborgare har du hittat helt rätt.
Hos oss finns alla förutsättningar för dig som är en engagerad lärare i trä- och metallslöjd som vill inspirera till lärglädje - varje dag, hela vägen!
Ditt nya jobb
Du kommer att undervisa i trä och metallslöjd i åk 7-9. Du tillhör ett arbetslag samt ett ämneslag. Arbetet kräver ett flexibelt förhållningssätt, initiativrikedom, god samarbetsförmåga och en positiv elevsyn.
Som träslöjdslärare kommer du att arbeta i ett engagerat arbetslag med goda möjligheter att påverka och utveckla undervisningen. Du planerar och genomför undervisning i trä- och metallslöjd enligt läroplanen, och följer upp elevernas kunskapsutveckling i samarbete med kollegor. Du skapar en trygg, säker och inspirerande lärmiljö där eleverna får utveckla sin kreativitet, problemlösningsförmåga och sitt tekniska kunnande.
Välkommen till oss
Rosenlundsskolan ligger centralt i Jönköpings östra stadsdelar och är världen i miniatyr. Vi är stolta över vår mångfald och vet att den berikar hela skoldagen. På Rosenlundsskolan 7-9 går cirka 550 elever och här arbetar 60 personal. Vi är en arbetsplats som präglas av en trygg och positiv atmosfär, vilket elevernas årliga trygghetsenkät och medarbetarenkäten visar.https://www.jonkoping.se/barn--utbildning/grundskola-anpassad-grundskola-och-fritidshem/grundskolor-och-anpassade-grundskolor-a-o/rosenlundsskolan-7-9https://www.jonkoping.se/naringslivarbete/jobbaijonkopingskommun.4.74fef9ab15548f0b8001425.html
Din kompetens
Vi söker dig som är legitimerad lärare eller har erfarenhet och intresse av att undervisa trä- och metallslöjd på högstadiet. Det är viktigt att du har förmåga att skapa goda relationer med elever, föräldrar och medarbetare. Viktigt är också att vara en god förebild, ha tydliga förväntningar på eleverna och vara initiativrik och drivande i det pedagogiska arbetet. Du har förmåga att se elevers olika behov, ta hänsyn till deras individuella förutsättningar och få elever att växa och utvecklas och nå goda resultat. Att vara trygg i lärarrollen och känna stolthet för sitt arbete är också viktiga egenskaper. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Grundläggande IT-kompetens är ett krav.
Bra att veta
För att underlätta rekryteringsarbetet ber vi dig att bifoga relevanta intyg och betyg för tjänsten du söker. Tänk på att skollagen kräver att samtliga medarbetare visar upp ett utdrag ur belastningsregistret. https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Inför anställning av nya medarbetare på våra lärartjänster måste vi säkerställa att det finns en giltig lärarlegitimation. Vi ber dig därför att bifoga en aktuell lärarlegitimation som är hämtad från Skolverket under de senaste två månaderna.https://login.skolverket.se/idp/lleg-etjanst/select?returnUrl=https://lleg.skolverket.se/
Urval och intervjuer kan komma ske före ansökningstiden har gått ut.
Vill du veta mer?
Vänligen kontakta angiven kontaktperson för annonsen eller sök upp en facklig företrädare via länken nedan.https://www.jonkoping.se/fackligaubf
Tillsammans gör vi Jönköpings kommun bättre - för alla. Hos oss får du mer än ett jobb. Välkommen att söka tjänsten som lärare i trä- och metallslöjd.
Jönköpings kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.
