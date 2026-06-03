Lärare i trä- och metallslöjd till Rosenlundsskolan 7-9
Jönköpings kommun / Grundskollärarjobb / Jönköping Visa alla grundskollärarjobb i Jönköping
2026-06-03
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Jönköpings kommun är en stor arbetsgivare med hundratals olika yrkesroller. Vi växer i takt med att kommunen utvecklas med fler invånare, fler bostäder och större utbud. Vi är alltid på jakt efter ny kompetens - medarbetare med olika bakgrunder och erfarenheter, med den gemensamma drivkraften att vilja skapa en bättre kommun att besöka, leva, verka och bo i.
Vad drömmer du om? Är svaret att utbilda framtidens världsmedborgare har du hittat helt rätt. Hos oss finns alla förutsättningar för dig som är en engagerad lärare i trä- och metallslöjd som vill inspirera till lärglädje – varje dag, hela vägen!
Ditt nya jobb
Du kommer att undervisa i trä- och metallslöjd i åk 7-9 på Rosenlundsskolan i Jönköping. Till hösten 2026 flyttar du in i nybyggda lokaler för trä- och metallslöjd. Du tillhör ett arbetslag samt ett ämneslag. Arbetet kräver ett flexibelt förhållningssätt och en positiv elevsyn.
Du planerar och genomför undervisning i trä- och metallslöjd enligt läroplanen, och följer upp elevernas kunskapsutveckling i samarbete med kollegor. Du skapar en trygg och säker lärmiljö där eleverna får utveckla sin kreativitet, problemlösningsförmåga och sitt tekniska kunnande.
Välkommen till oss
Rosenlundsskolan ligger centralt i Jönköpings östra stadsdelar och är världen i miniatyr. Vi är stolta över vår mångfald och vet att den berikar hela skoldagen. På Rosenlundsskolan 7-9 går cirka 500 elever och här arbetar 55 personal. Vi är en arbetsplats som präglas av en trygg och positiv atmosfär, vilket elevernas årliga trygghetsenkät och medarbetarenkäten visar.
På vår hemsida får du gärna läsa mer om vår skola.
Läs om hur det är att jobba i Jönköpings kommun på jonkoping.se.
Din kompetens
Vi söker dig som är legitimerad lärare eller har erfarenhet och intresse av att undervisa trä- och metallslöjd på högstadiet. Det är viktigt att du har förmåga att skapa relationer med elever, föräldrar och medarbetare. Viktigt är också att vara en god förebild.
Du har förmåga att se elevers olika behov, ta hänsyn till deras individuella förutsättningar och få elever att växa och utvecklas och nå goda resultat. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Grundläggande IT-kompetens är ett krav.
Bra att veta
För att underlätta rekryteringsarbetet ber vi dig att bifoga relevanta intyg och betyg i samband med din ansökan. Enligt skollagen krävs att samtliga medarbetare som anställs inom våra verksamheter uppvisar ett giltigt utdrag ur belastningsregistret. Utdraget beställs via Polismyndigheten under kategorin arbete inom skola eller förskola: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Från och med 1 mars 2026 infördes utökade registerkontroller för personer som ska arbeta med barn. Det innebär att du kommer behöva lämna in ytterligare ett utdrag inför anställning. Det andra utdraget beställs via Polismyndigheten under kategorin för arbete med barn i annan verksamhet än skola och barnomsorg.https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-annan-verksamhet/
Inför anställning av nya medarbetare på våra lärartjänster måste vi säkerställa att det finns en giltig lärarlegitimation. Vi ber dig därför att bifoga en aktuell lärarlegitimation som är hämtad från Skolverket under de senaste två månaderna.
Vänligen logga in via Skolverkets e-tjänst på följande länk.
Urval och intervjuer kan komma ske före ansökningstiden har gått ut.
Vill du veta mer?
Vänligen kontakta angiven kontaktperson för annonsen eller sök upp en facklig företrädare via länken nedan.
Här hittar du kontaktuppgifter till fackliga företrädare på utbildningsförvaltningen.
Tillsammans gör vi Jönköpings kommun bättre – för alla. Hos oss får du mer än ett jobb. Välkommen att söka tjänsten som lärare i trä- och metallslöjd.
Jönköpings kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligt men bestämt alla samtal om annonserings- och rekryteringshjälp. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jönköpings Kommun
(org.nr 212000-0530), https://www.jonkoping.se/jobba-hos-oss/lediga-jobb
Rumlaborgsgatan 1 (visa karta
)
561 32 HUSKVARNA Arbetsplats
Utbildningsförvaltningen Kontakt
Noomi Rosén noomi.rosen@jonkoping.se 036-106496 Jobbnummer
9944611