Lärare i trä- och metallslöjd till Renforsskolan
2026-03-26
TILLSAMMANS ÄR VI VINDELN
Vår organisation formas genom våra medarbetare.
Det är människorna som utför uppdragen och levererar samhällsnyttan. Tillsammans gör vi skillnad och skapar värde för många. Tillsammans utvecklar vi verksamheter och människor. I den värld vi lever i behövs all kompetens, och alla är viktiga. Vi söker därför en lärare i trä- och metallslöjd till Renforsskolan. Varmt välkommen med din ansökan!
VÅRT ERBJUDANDE
Vi förstår att du som letar nytt jobb har många frågor. Att välja arbetsgivare är ett stort och viktigt beslut, och vi vill göra det enkelt för dig att hitta den information du söker. Här kan du läsa mer om vad vi erbjuder dig: https://www.vindeln.se/tillsammans-ar-vi-vindeln/karriar
DITT NYA JOBB
Som lärare hos oss kommer du undervisa främst i träslöjd och metallslöjd för elever i åk 3-9. Din främsta arbetsplats kommer att vara på Renforsskolan, men viss del av undervisningen kan komma att ske i våra byskolor för de lägre åldrarna. I tjänsten ingår delat mentorskap för en klass på Renforsskolan och du planerar, genomför och utvärderar undervisningen självständigt samt har ett ansvar för skolans träslöjdslokaler. Genom samarbete med övrig personal på skolan kommer du även att arbeta för skolans utveckling och sträva efter att skapa god miljö för både elever och personal.
DIN KOMPETENS
Vi tror att den som passar hos oss på Renforsskolan förstår värdet av att bygga goda relationer med elever och deras vårdnadshavare. Personen vi söker är en självklar ledare i klassrummet och har ett tydligt pedagogiskt förhållningssätt, med en strävan efter att anpassa och variera aktiviteter, förklaringar och teknik efter elevernas behov och nivå. Strävan efter att motivera och entusiasmera eleverna i deras kunskapsutveckling är självklar för personen. Likaså förmågan att kommunicera på ett bra sätt, genom att lyssna och vara mottaglig för motparten och anpassa sig till situationen.
För att lyckas med uppdraget behöver du ha goda ämneskunskaper, digital kompetens och förmågan att se och möta eleverna där de är. Du arbetar med fokus på skolans uppdrag att hjälpa alla elever att lyckas så långt som möjligt, både kunskapsmässigt och socialt.
KRAV
Du har, eller har ansökt om, lärarlegitimation och har utbildning i trä- och metallslöjd.
För denna tjänst krävs att du uppvisar ett giltigt utdrag ur Polisens belastningsregister innan anställning.
DIN NYA ARBETSPLATS
Du kommer att arbeta på Renforsskolan som är en högstadieskola med ca 190 elever. Skolan ligger i en naturskön omgivning med närhet till skog, älv och naturreservat. Till skolan tar du dig lätt med bil, buss eller tåg från Umeå och möjlighet till samåkning finns också, då vi har många pendlare med Umeå som utgångspunkt.
Hos oss arbetar förutom legitimerade lärare och fritidsledare även en specialpedagog, skolsköterska, assistenter, elevcoach, studie- och yrkesvägledare samt kurator. Skolan har under de senaste åren arbetat aktivt tillsammans med näringslivet i kommunen. På Renforsskolan har vi även ett utpräglat lagarbete. Du är aldrig ensam med utmaningar och frågeställningar utan vi försöker alltid stötta varandra.
VISION 2030 - TILLSAMMANS ÄR VI VINDELN
Vindeln ska vara hemma - för alla som bor och verkar i kommunen. Här går livet ihop. Här finns plats för vardag och fest, arbete och ledighet och för familj och vänner. Här finns rum för utveckling och etablering. Här finns också plats för själen, för storheten och för äventyret - precis utanför dörren väntar det. Vi som bor här är alldeles vanliga människor, kanske bara lite stoltare och lite modigare än folk är mest. #tillsammansärvivindeln
Vindeln är med sina goda möjligheter till både barn- och äldreomsorg och ett brett utbud av bostäder en trygg plats att bo och leva på. Med korta avstånd till grannkommuner som Umeå och Vännäs finns även goda möjligheter till pendling för dig som är bosatt på annan ort. Här kan du läsa mer om hur det är att leva, bo och verka i Vindelns kommun: https://www.vindeln.se/tillsammans-ar-vi-vindeln
ANSTÄLLNINGEN
Varaktighet: Tillsvidare
Omfattning: Heltid
Tillträde: 2026-08-10
BRA ATT VETA
Vindelns kommun arbetar med kompetensbaserad rekrytering för att säkerställa att rätt kompetens finns på rätt plats. Med kompetensen i fokus främjas mångfald och risken för diskriminering minskar. Vi hoppas därför att alla, oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, funktionsvariation samt ålder känner sig välkomna att söka jobb hos oss.
Vi har valt att ta bort det personliga brevet ur ansökningsprocessen. Istället ställer vi ett antal urvalsfrågor vid ansökan som ser till den sökandes intresse och motivation samt hur väl denne matchar med tjänstens kravprofil. Målet är att skapa en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss.
Vindelns kommun är ett förvaltningsområde för samiska språk. Därför är det positivt om du har kunskaper inom något samiskt språk.
Den som söker jobb i Vindelns kommun får gärna ha intresse av att även arbeta som deltidsbrandman (räddningstjänstpersonal i beredskap). Vill du veta mer om vad det innebär? Se https://blideltidsbrandman.nu/
Denna rekrytering sker helt genom Vindelns kommuns försorg. Vi undanber oss därför all kontakt från rekryteringsföretag och annonsförsäljare.
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-04-26
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/31".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vindelns kommun
(org.nr 212000-2544)
Vindelns kommun, Barn- och utbildningssektorn Kontakt
Simon Lundberg 072-2204740
