Lärare i trä- och metallslöjd till Parkskolan
2026-02-25
Parkskolan är en kommunal skola, som omfattar årskurserna 4-9 samt fritidsverksamhet för åk 4-6. Totalt går det nu 350 elever på skolan. Skolan ligger på ett bekvämt gångavstånd från Östersunds centrum och angränsar till ett parkliknande område. Vi på Parkskolan arbetar dagligen med att utveckla vår verksamhet och det gör vi bland annat genom vårt kollegiala lärande och ett tydligt och relationellt ledarskap. Du kommer arbeta med kollegor med bred kompetens där det finns stora möjligheter till utbyte och utveckling.
Vi söker nu Dig som har ett gott bemötande och ett stort engagemang för eleverna och vill göra skillnad i vardagen!Publiceringsdatum2026-02-25Dina arbetsuppgifter
Vi på Parkskolan strävar ständigt efter att utveckla vår verksamhet, där vi sätter elevens utveckling och lärande i centrum. Vårt arbete präglas av ett kollegialt lärande, ett relationellt och tydligt ledarskap som bygger på samarbete, respekt och kommunikation. Hos oss arbetar du med engagerade och kompetenta kollegor, där möjligheter till erfarenhetsutbyte och kontinuerlig utveckling alltid finns närvarande.
Vi söker nu en lärare för undervisning och en stark vilja att göra skillnad i elevernas dagliga liv. I rollen kommer du att undervisa i trä- och metallslöjd för årskurs 4-9. Tjänsten ger dig ett brett och varierat uppdrag med många intressanta utmaningar.
Hos oss får du möjlighet att arbeta i en skola som sätter samarbete och elevens välmående främst. Vi erbjuder en trygg och utvecklande arbetsmiljö med tillgång till stöd från kollegor och skolledning. Du får även möjlighet att vara en del av en skola som ständigt arbetar för förbättring och utveckling av verksamheten.
Kompetens
Vi söker dig som har en lärarlegitimation enligt 2 kap. 16§ skollagen och är behörig i trä- och metallslöjd för årskurs 4-9, samt har en pedagogisk insikt, dvs är förtrogen med skolans uppdrag och verksamhet.
Vi söker dig!
Du som har ett tydligt ledarskap och förmågan att fånga och inspirera gruppen du undervisar. Det av stor vikt att du kan skapa goda trygga relationer, sätta gränser och arbeta självständigt. Samtidigt ställer tjänsten höga krav på samarbetsförmåga, då den innefattar tät samverkan med elever, kollegor och vårdnadshavare.
Du är flexibel, lugn och trygg i din yrkesroll med en förmåga att göra prioriteringar med elevens bästa i fokus. Vid rekrytering kommer vi att lägga stor vikt på personlig lämplighet.
Tjänsten är 100% och tillträde är 11 augusti 2026.
Välkommen in med din ansökan!
Så går rekryteringen till
I den här rekryteringen kommer vi att be dig om ett utdrag från belastningsregistret samt misstankeregister.
Intervjuer kan ske löpande. Vi vill att du bifogar CV och personligt brev i din ansökan. Betyg/intyg behöver inte skickas med. Det ber vi dig komplettera med om det blir aktuellt med en intervju.
Östersunds kommun har före annonsering övervägt val av annonseringskanaler och undanber sig därför samtal från rekryteringsfirmor och annonsförsäljare.
Vad erbjuder vi?
Östersunds kommun erbjuder dig förmåner så som betald semester från första anställningsåret, semesterväxling, friskvårdsbidrag eller friskvårdstimme. Via vår förmånsportal får du ta del av oberoende pensionsrådgivning och en mängd rabatter och erbjudanden. Du kan dessutom få snabbt och professionellt stöd från olika specialister, som till exempel psykologer, jurister och ekonomer, genom tjänsten Personalstöd. Du kan läsa mer om våra förmåner på vår hemsida: https://www.ostersund.se/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss/sa-har-jobbar-vi/lon-och-formaner.html
Om Barn- och utbildningsförvaltningen
Förändra världen på riktigt! Att jobba med Östersunds alla barn och ungdomar är att vara med och bygga samhället och förändra vår värld, både globalt och lokalt. Det är viktigt. På riktigt. Här arbetar vi med förskola, grundskola och den anpassade grundskolan. Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Östersunds kommun
(org.nr 212000-2528), https://www.ostersund.se/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss.html Arbetsplats
Östersunds Kommun Kontakt
Bitr.rektor
Sandra Göransson sandra.goransson@ostersund.se Jobbnummer
