Lärare i trä- och metallslöjd till Östra Lugnet och Hagavik anpassad skola
Växjö kommun, Utbildningsförvaltningen / Grundskollärarjobb / Växjö Visa alla grundskollärarjobb i Växjö
2026-02-12
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Hylte
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Växjö kommun, Utbildningsförvaltningen i Växjö
, Uppvidinge
, Tingsryd
, Värnamo
, Vetlanda
eller i hela Sverige
Ingen arbetsdag är den andra lik hos oss på Växjö kommun. Ibland tar vi hand om de små sakerna och ibland om de riktigt stora. Oavsett vilket innebär det en arbetsdag som betyder något på riktigt. Vi är drygt 7 000 medarbetare som tillsammans jobbar för att skapa en bra dag, varje dag.
Hos oss får du möjlighet att göra skillnad och samtidigt växa och utvecklas. Här finns en stor bredd av yrken och karriärmöjligheter, gemensamt för dem alla är att de bygger och skapar vårt framtida Växjö. Vill du dela vår arbetsdag?
Jobba för en bra dag. Varje dag.Publiceringsdatum2026-02-12Arbetsuppgifter
Östra Lugnet och Hagavik anpassad grundskola som består av elever i åk 4-9 delar lokaler med två grundskolor, Östra lugnets skola och Hagavikskolan. På Östra lugnets skola har vi 4 åldersblandade klasser, åk 4-6, och på Hagavikskolan har vi 6 åldersblandade klasser, åk 7-9. Totalt kommer det vara cirka 70 elever till skolstart Ht-26.
Undervisningen utgår från den anpassade grundskolans läroplan. I klasserna arbetar lärare och elevassistenter tätt tillsammans. Vår strävan är att alla elever ska möta en lärmiljö anpassad utefter sina förmågor. Med hänsyn tagen till individuella förutsättningar bildar vi en stark gemenskap i gruppen. Tillsammans skapar vi trygghet, trivsel och kunskapsutveckling. Vår målsättning är att eleverna utvecklar en stark tilltro till den egna förmågan och att vi lyckas väcka en livslång lust till lärande och utveckling. Vi jobbar i mindre klasser med god tillgång till personal för att alla elever ska bli väl bemötta i sitt lärande och den sociala utvecklingen. Vi är måna om att vara tydliga och strukturerade så att alla elever får en känsla av sammanhang och kan leva upp till de förväntningar som finns. Vi vill att våra elever är delaktiga i sitt eget lärande och därför är elevernas tankar och medverkan en viktig del i vårt planeringsarbete.
Vi söker nu en lärare i trä- och metallslöjd, tillsvidare, med start höstterminen 2026. Tjänstens omfattning är 100% och du samverkar med ytterligare en lärare i textilslöjd.
Du kommer att ansvara för att planera och genomföra undervisning enligt den anpassade grundskolans läroplan och de verksamhetsgemensamma strukturer och pedagogiska arbetssätt som är etablerade.
Du ingår i ett team med övriga praktiskestetiska lärare, där ytterligare slöjdlärare ingår. Till stöd i ditt arbete finns även vårt resursteam bestående av en specialpedagog och en speciallärare språk-, skriv- och läsutveckling.
Som lärare på anpassad grundskola möter du elever i mindre grupperingar, vanligtvis fyra till åtta elever, och vi strävar efter att ha praktisk-estetiska ämnen i halvklass i den mån det är möjligt. Du ges förutsättningar att etablera goda relationer med eleverna och se varje individ utifrån sina förutsättningar. I klasserna jobbar lärare och elevassistenter i nära samarbete kring elevernas sociala och kunskapsmässiga utveckling. Elevassistenterna följer eleverna genom hela deras skoldag, även under praktisk-estetiska lektioner.Kvalifikationer
Vi söker i första hand dig som är legitimerad speciallärare med specialisering mot intellektuell funktionsnedsättning. Vi välkomnar även ansökningar från dig som saknar speciallärarbehörighet, men som har lärarlegitimation och behörighet att undervisa i trä- och metallslöjd. Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av undervisning.
Du som söker tjänsten ska förutom din lärarlegitimation:
* ha en medveten tanke kring din roll som pedagog och kunna arbeta strukturerat utifrån läroplan och styrdokument
* ha ett professionellt förhållningssätt
* ha förmåga och vilja att samarbeta med kollegor
* vara positiv till utveckling av verksamheten, elever och dig själv
* kunna se och bemöta varje elev utifrån elevens förutsättningar
* kunna sätta gränser och ha en varm och öppen personlighet
* ta ansvar för och etablera tillitsfulla relationer med våra elever
* ha erfarenhet av att möta elever på olika funktionsnivåer
* vara intresserad av att tillsammans med övrig personal ansvara för och utveckla den pedagogiska verksamheten på Östra Lugnet och Hagavik anpassad grundskola.
Vi sätter stort värde vid ditt engagemang, din pedagogiska kompetens och din relationsskapande förmåga. Vi vill att du ska vara en stabil och trygg person som kan skapa förtroende hos eleverna och samverka kollegialt med dina kollegor.
Välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Växjö kommuns anställda ska spegla den mångfald som finns i kommunen. Vi välkomnar sökande oberoende av till exempel ålder, kön och etnicitet.
Som tillsvidareanställd blir du som regel krigsplacerad i vår organisation.
Det kan bli aktuellt med löpande intervjuer så skicka gärna din ansökan så snart som möjligt.
Ansökan sker enbart via Offentliga jobbs rekryteringsverktyg (www.offentligajobb.se).
Medtag utbildningsbevis och eventuell yrkeslegitimation vid intervju. För att bli aktuell för anställning behöver du visa två utdrag från belastningsregistret innan du anställs. Beställning av utdrag ur belastningsregistret kan göras på https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
och du ska använda dels det som heter Arbete inom skola eller förskola (442.5) samt Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret (442.3).
För interna kandidater kan det bli aktuellt med annat tillträdesdatum. För mer information se Beslut gällande tidpunkt för byte av enhet vid rekrytering av intern kandidat inom utbildningsförvaltningen på intranätet.
Till bemannings- och rekryteringsföretag eller till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare annonser. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "UTBF 29/26". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Växjö Kommun
(org.nr 212000-0662) Arbetsplats
Växjö kommun, Utbildningsförvaltningen Kontakt
Biträdande rektor
Susanna Lindström 0470-434 22 Jobbnummer
9737881