Lärare i trä- och metallslöjd till Mellersta Förstadsskolan åk 7-9
Malmö kommun / Grundskollärarjobb / Malmö Visa alla grundskollärarjobb i Malmö
2026-02-09
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Malmö kommun i Malmö
Ref: 20260278 Publiceringsdatum2026-02-09Dina arbetsuppgifter
Brinner du för att få elever att lära, känna självförtroende i undervisningen och att se stjärnor tändas i deras ögon när de lyckas? Har du en varierad undervisning som hela tiden utvecklas med eleverna? Då kan du vara den vi söker till vårt lärarkollegium med enbart legitimerade kollegor. I ditt läraruppdrag hos oss kommer du att få förutsättningar att ha fokus på kärnuppdraget; elevernas lärande och utveckling mot målen. Din undervisning är modern och kreativ och syftar till att nå och hitta strategier för att stärka eleverna, både kunskapsmässigt och i deras utveckling mot ansvarstagande samhällsmedborgare.
Du planerar, genomför och följer upp ditt arbete både självständigt och i samarbete med kollegor och du arbetar löpande med utveckling på vetenskaplig grund tillsammans med kollegor och ledning.
Undervisningen i slöjd bedrivs i halvklass och eleverna har slöjd hela läsåret och alla tre läsåren de går hos oss. De praktisk-estetiska ämnena ligger oss varmt om hjärtat och kollegorna i dessa ämnen är både kreativa och skickliga lärare.
Rektor är pedagogisk ledare i en platt organisation som möjliggörs med hjälp av två biträdande rektorer och en administrativ chef. Skolledningen är tillgänglig och arbetar verksamhetsnära.
Alla lärare hos oss ingår i både ämneslag och arbetslag och är tillsammans med en kollega mentor för en klass. Här har du också stöd av våra två elevkoordinatorer och elevhälsans övriga personal.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare med behörighet för undervisning i årskurs 7 - 9 i trä- och metallslöjd. Tidigare erfarenhet av att arbeta som lärare i grundskolans senare årskurser och med goda referenser är ett krav.
Du har god samarbetsförmåga, är positiv och bygger tillitsfulla relationer med elever, kollegor och vårdnadshavare. Du är en trygg och tydlig ledare i klassrummet och har förmåga att se hela eleven. I ditt arbete är du dessutom utvecklingsorienterad och lösningsfokuserad. Du kan planera ditt arbete utifrån att arbetsbelastningen varierar under läsåret och du har en förmåga att hantera mer stressiga perioder. Du bedriver en varierad undervisning med hög elevaktivitet. Du är ordningsam, ansvarstagande och håller säkerhetsarbetet i slöjdsalen högt.
Du har en mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska i både tal och skrift och hanterar med lätthet relevanta digitala verktyg.
Om arbetsplatsen
Mellersta Förstadsskolan är en vacker gammal folkskola i centrala Malmö som helrenoverats till en modern högstadieskola som ger förutsättningar för ett högkvalitativt lärande i trygg och trivsam studiemiljö för våra 460 elever. Den fina skolgården används flitigt och vår vackra skolrestaurang har nominerats nationellt i White Guide Junior. Skolan har erhållit ett flertal nationella priser för bl.a. vårt lässtrategiprojekt, skolledarskap samt erhållit Digital Schools of Distinction Award, Skolbibliotek i världsklass och Skolverkets utmärkelse Skola för hållbar utveckling.
Hos oss är alla dina lärarkollegor inte bara trevliga och engagerade utan även behöriga och legitimerade och vi arbetar enligt en gemensam pedagogisk riktning som bygger på tydliga strukturer, respektfullt bemötande och lärande i alla delar. Systematik, struktur och transparens är ledord i verksamheten oavsett om det gäller undervisning, elevhälsoarbete eller resursfördelning.
Ledarskapet på skolan utgår från en gemensam och normmedveten värdegrund där medledarskap är högt prioriterat och våra processledaruppdrag styrs av elevernas och verksamhetens behov. Sist men inte minst - självdistans och att ha roligt på jobbet, är något vi värdesätter på Mellersta Förstadsskolan.
Titta gärna in på vår Instagram: @mellersta_forstadsskolan för att få en glimt av skolan och oss!
Vår hemsida hittar du på: https://malmo.se/Service/Utbildning-och-forskola/Grundskola/Grundskolor/Mellersta-Forstadsskolan.html
Delta i skapandet av varje elevs bästa skola - du också!
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: 100%
Antal tjänster: 1
Tillträde: 10 augusti -26Övrig information
