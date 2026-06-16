Lärare i trä- och metallslöjd till Lammhults skola
Växjö kommun, Utbildningsförvaltningen / Grundskollärarjobb / Växjö Visa alla grundskollärarjobb i Växjö
2026-06-16
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Hylte
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Växjö kommun, Utbildningsförvaltningen i Växjö
, Uppvidinge
, Tingsryd
, Värnamo
, Vetlanda
eller i hela Sverige
Ingen arbetsdag är den andra lik hos oss på Växjö kommun. Ibland tar vi hand om de små sakerna och ibland om de riktigt stora. Oavsett vilket innebär det en arbetsdag som betyder något på riktigt. Vi är drygt 7 000 medarbetare som tillsammans jobbar för att skapa en bra dag, varje dag.
Hos oss får du möjlighet att göra skillnad och samtidigt växa och utvecklas. Här finns en stor bredd av yrken och karriärmöjligheter, gemensamt för dem alla är att de bygger och skapar vårt framtida Växjö. Vill du dela vår arbetsdag?
Jobba för en bra dag. Varje dag.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-16Arbetsuppgifter
Välkommen till Lammhults skola! Vi söker nu en lärare i trä- och metall under höstterminen. Ämnet trä- och metallslöjd är ett viktigt ämne där eleverna får arbeta mycket praktiskt och pröva sina idéer. Ämnet är centralt när det gäller hållbarhetsfrågor. Vi ser därför att man ska vilja samarbeta med andra ämnen inom detta område för att skapa helheter för våra elever. Lammhults skola ligger mitt i möbelriket och som lärare i slöjd så blir det viktigt att du skapar kontakter för samarbete med näringslivet på orten. Genom detta tror vi att eleverna blir mer motiverade, när deras arbete knyts till verkligheten utanför skolan.
I ditt uppdrag som trä- och metallslöjdslärare på Lammhults skola förväntar vi oss att du:
• Utvecklar trä- och metallslöjdsundervisningen genom ett aktivt lärande tillsammans med kollegor, där du delar med dig av dina erfarenheter och genom ett pedagogiskt utmanande förhållningssätt stöttar och utvecklar allas undervisning.
• Kan skapa goda relationer genom nyfikenhet och förtroende för elever och kollegor, har höga förväntningar och tilltro till elevernas förmåga samt har ett uppmuntrande och stödjande bemötande.
• Har en allsidig undervisning med variation av undervisningsmetoder, utmaningar och anpassningar utifrån varje elevs förutsättningar och med en god koppling till elevernas erfarenheter och nyfikenhet och att du kan visa på goda samband mellan dina undervisningsstrategier och dina elevers resultat.
• Arbetar med elevinflytande i din undervisning på ett sådant sätt att eleverna kan utvecklas och äga sin lärandeprocess och ger återkoppling till eleven som för den framåt i sitt lärande. All undervisning ska syfta till varje enskild elevs progressiva lärande.
• Kan skapa ett tryggt och tillåtande klimat i klassrummet genom tydlig struktur.
• Arbetar för att utveckla undervisningen så att den utgår från vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.
Tjänstens sysselsättningsgrad är 70 % och är ett vikariat under höstterminen.Kvalifikationer
Vi söker dig med lärarlegitimation och med behörighet för undervisning i trä- och metall för högstadiet.
Som person har du en god pedagogisk förmåga och förståelse för människors olika förutsättningar att ta till sig kunskap. Du har förmåga till helhetssyn och att se frågor i ett större perspektiv och ser möjligheter i förändringar. Dessutom har du en god samarbetsförmåga och relaterar till andra på ett lyhört och smidigt sätt. I din ansökan ber vi dig bifoga din legitimation som visar din behörighet.
Vi tillämpar löpande urval. Välkommen med din ansökan!
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 3-6 månader, tillträde: 2026-08-10 eller enligt överenskommelse , upphör: 2026-12-31 .
Växjö kommuns anställda ska spegla den mångfald som finns i kommunen. Vi välkomnar sökande oberoende av till exempel ålder, kön och etnicitet.
Som tillsvidareanställd blir du som regel krigsplacerad i vår organisation.
Det kan bli aktuellt med löpande intervjuer så skicka gärna din ansökan så snart som möjligt.
Ansökan sker enbart via Offentliga jobbs rekryteringsverktyg (www.offentligajobb.se).
Medtag utbildningsbevis och eventuell yrkeslegitimation vid intervju. För att bli aktuell för anställning behöver du visa två utdrag från belastningsregistret innan du anställs. Beställning av utdrag ur belastningsregistret kan göras på https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
och du ska använda dels det som heter Arbete inom skola eller förskola (442.5) samt Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret (442.3).
För interna kandidater kan det bli aktuellt med annat tillträdesdatum. För mer information se Beslut gällande tidpunkt för byte av enhet vid rekrytering av intern kandidat inom utbildningsförvaltningen på intranätet.
Till bemannings- och rekryteringsföretag eller till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare annonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "UTBF 247/26". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Växjö Kommun
(org.nr 212000-0662)
Box 1222 (visa karta
)
363 45 LAMMHULT Arbetsplats
Växjö kommun, Utbildningsförvaltningen Kontakt
Rektor Lammhult skola
Olof Westeson 0472-26 83 03 Jobbnummer
9965697