Lärare i trä- och metallslöjd till Kramfors kommun
Kramfors kommun, Bildningsförvaltningen / Grundskollärarjobb / Kramfors Visa alla grundskollärarjobb i Kramfors
2025-12-12
, Härnösand
, Mark
, Sollefteå
, Timrå
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kramfors kommun, Bildningsförvaltningen i Kramfors
Kramfors kommun är det naturliga navet i Höga Kusten, format under årtusenden. Hos oss kan människor, platser och miljöer växa efter sina egna förutsättningar.
Tillsammans skapar vi välfärden och ett fungerande samhälle som är jämställt och rättvist för alla som bor och vistas i kommunen. Vi brukar med stolthet säga att vi har Sveriges viktigaste jobb! Det är en bra utgångspunkt för att en arbetsdag hos oss ska kännas meningsfull.Publiceringsdatum2025-12-12Arbetsuppgifter
Vi söker en lärare i trä- och metallslöjd till flera grundskolor samt till anpassad grundskola, för årskurserna 3-6. Du har ett tydligt fokus på elevens utveckling mot målen i enlighet med läroplanen och arbetar systematiskt med kvalitetsförbättringar. Du är van att arbeta både självständigt och tillsammans med övriga i personalen. Du leder arbetet med tydlighet och guidar eleverna i slöjdprocessens olika delar mot målen. Du har ett säkerhetstänkande som genomsyrar arbetet i slöjdsalen.
Du tjänstgör på flera skolor i kommunen och utgår från olika arbetsplatser beroende på verksamhetens behov.Kvalifikationer
* Vi söker i första hand dig som är legitimerad lärare med behörighet som grundskollärare inom slöjd. Meriterande är ytterligare ämnen eller fördjupade kunskaper inom specialpedagogik.
* Du arbetar självständigt och i arbetslag.
* Du besitter digital kompetens.
* Du har förmåga att se elevernas behov och kan i samråd med annan personal vidta lämpliga åtgärder för att stötta eleven.
* Du är en tydlig ledare i och utanför klassrummet.
* B-körkort är ett krav
Vi kommer att fästa stor vikt vid din personliga lämplighet.
ÖVRIGT
Skolor som är aktuella för denna tjänst är Nordingrå, Ullånger, Skarpåker, anpassad grundskola.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.
Ange referensnummer och löneanspråk i ansökan. Referenser lämnas vid begäran och inför vissa anställningar i kommunens verksamheter krävs utdrag från belastningsregistret. I vår kommun är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass så säkerhetsprövning kan komma att ske.
Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med säljare av rekryteringstjänster.
Varmt välkommen med din ansökan till ett av Sveriges viktigaste jobb!
Här kan du läsa mer om att flytta till och bo i Kramfors kommun: https://www.kramfors.se/bygga-bo--miljo/flytta-till-kramfors.html Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C294031". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kramfors kommun
(org.nr 212000-2429), http://www.kramfors.se Arbetsplats
Kramfors kommun, Bildningsförvaltningen Kontakt
Rektor
Anna Sundkvist anna.sundkvist@kramfors.se 0612-81 06 35 Jobbnummer
9640546