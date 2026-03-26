Lärare i trä- och metallslöjd till Hultsbergsskolan
2026-03-26
Publiceringsdatum2026-03-26Beskrivning
Vi söker dig som är legitimerad lärare i trä- och metallslöjd till https://karlstad.
se/forskola-skola-och-utbildning/grundskola/grundskolor/hultsbergsskolan
Hultsbergsskolan är en skola med cirka 650 elever från förskoleklass till årskurs 9. På skolan finns också en anpassad grundskola. Skolan ligger i ett villaområde mitt emellan Henstad och Hultsberg, med närhet till skog och andra grönområden.
Skolans vision är: "En skola att längta till" Vi vill bygga upp en förtroendefull relation med alla. Vi ser varje möte och dialog som en förutsättning för ett aktivt lärande.
Vi söker nu en behörig lärare i trä- och metallslöjd och önskvärt är att du är legitimerad i ytterligare ett ämne. Undervisning i slöjd är ca 70% och övriga 30% i ytterligare ett ämne. På skolan finns en kollega i trä- och metallslöjd som kommer att handleda och introducera om det behövs. Hultsbergsskolan har satsat på att bygga upp en sal och en undervisning med mycket hög kvalitet i trä- och metallslöjd så här har du som lärare och eleverna de bästa förutsättningarna för lärande.
Arbetsuppgifter
I uppdraget undervisar du i trä- och metallslöjd för årskurs 3 till 9. Du ansvarar för planering, genomförande och utvärdering av din undervisning, samt betygsätter och bedömer elevernas arbeten. Genom samarbete med dina ämneskollegor utvecklar ni slöjdämnet på skolan. Du kommer både arbeta självständigt och samarbeta med kollegor för att skapa de bästa förutsättningarna för våra elever. Du ingår i ett arbetslag där ni träffas regelbundet för att samplanera och utveckla skolans verksamhet. Mentorskap kan ingå i tjänsten. Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad och behörig lärare i trä- och metallslöjd. Det är meriterande om du även har behörighet att undervisa i engelska, matematik, kemi, fysik, biologi, teknik eller svenska som andraspråk. Tidigare erfarenhet av arbete inom trä- och metallslöjd ses som meriterande.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga kompetenser och söker dig som:
Är självgående
Du planerar, organiserar och genomför din undervisning på ett strukturerat och effektivt sätt. Du tar ansvar för att driva arbetet framåt, följer upp elevernas kunskapsutveckling och anpassar undervisningen utifrån resultat och behov.
Är flexibel
Du anpassar snabbt din undervisning utifrån förändrade förutsättningar i gruppen eller verksamheten. Du kan växla mellan olika arbetssätt och förhållningssätt beroende på situation och elevgrupp.
Har god samarbetsförmåga
Du samarbetar aktivt med kollegor, elevhälsa och vårdnadshavare. Du bidrar till ett positivt arbetsklimat genom att dela med dig av erfarenheter, ta del av andras perspektiv och arbeta mot gemensamma mål.
Är relationsskapande
Du bygger förtroendefulla relationer med elever genom att vara lyhörd, närvarande och respektfull. Du skapar en trygg och inkluderande lärandemiljö där elever känner sig sedda och motiverade att utvecklas.
Är kreativ
Du utvecklar undervisningen genom att pröva nya idéer, arbetssätt och material. Du inspirerar eleverna till skapande och problemlösning samt uppmuntrar deras egna initiativ och kreativitet.
Du är en tydlig ledare som skapar struktur och studiero i klassrummet. Du leder undervisningen med tydliga mål och förväntningar, vilket bidrar till en trygg lärandemiljö där alla elever ges möjlighet att nå sin fulla potential. Du ser det kollegiala lärandet som en självklar del i din egen och verksamhetens utveckling.
Varmt välkommen med din ansökan!
Om Karlstads kommun
Barn- och ungdomsförvaltningen ansvarar för förskola och skola för cirka 13 200 barn och elever och är kommunens största förvaltning med drygt 2 400 medarbetare. Vi har förskolor, familjedaghem, öppna förskolor, förskoleklasser, grundskolor, anpassad grundskola, fritidshem och kulturskola och arbetar även med barn- och elevhälsofrågor. Vi rustar barnen för framtiden.
Vill du vara med och skapa framtidens Karlstad? Hos oss i koncernen Karlstads kommun kan du göra skillnad på riktigt. Här är varje medarbetare en viktig del i helheten och tillsammans hjälps vi åt att förverkliga vår vision om "Ett bättre liv i Solstaden". Kom och väx med oss!
Övrig information
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via våra rekryteringssystem och inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Har du skyddade personuppgifter ska du inte registrera dina ansökningshandlingar i vårt rekryteringssystem och inte heller skicka in dem via e-post. Vänd dig istället till kommunens växel 054-540 00 00 för vidare hantering. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Karlstads kommun
(org.nr 212000-1850) Arbetsplats
Barn- och ungdomsförvaltningen, Grundskola, Hultsbergsskolan Kontakt
Anna Nilsson 054-5403265 Jobbnummer
9821038