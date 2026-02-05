Lärare i trä- och metallslöjd till Gunnilseskolan och Bergumsskolan
Vi på Gunnilseskolan och Bergumsskolan söker nu en trä- och metallslöjdslärare till vårt skolområde 1 Nordost, med huvudsaklig placering på Gunnilseskolan.
På Gunnilseskolan, vid Angereds kyrka, går cirka 185 elever från F-6. Skolan har en biträdande rektor som leder skolan och två arbetslag: ett för F-6 och ett för fritids.
På Bergumsskolan i Olofstorp går cirka 850 elever från F-9. Skolan har tre biträdande rektorer som leder skolan. Lärarna är organiserade i arbetslag: F-3 har två arbetslag, 4-6 har ett arbetslag
och 7-9 har tre arbetslag. På skolan finns även en särskild undervisningsgrupp för elever i årskurserna 4-9.
Skolområdet arbetar aktivt med att utveckla ett gott samarbete mellan skolorna. Vi har gemensamma studiedagar och utvecklingsdagar för att öka likvärdigheten på våra skolor.Dina arbetsuppgifter
Vi söker dig som är legitimerad lärare med behörighet att undervisa i slöjd med inriktning trä och metall, i årskurserna 3-6. Tjänsten är en tillsvidareanställning på 80 % med möjlighet till 100% på sikt.
Som lärare ansvarar du för att planera, genomföra och följa upp undervisningen på grupp- och individnivå. Du ansvarar för att anpassa den ordinarie klassens undervisningen på ett sådant vis att du möter eleven där hen är.
Du arbetar med övriga pedagoger, är en del av arbetslaget på Gunnilseskolan och deltar på Gunnilseskolans arbetslagsmöte en gång i veckan. Lärare och förskollärare har gemensamt forum för fortbildning varje vecka. Ditt uppdrag innefattar även undervisning en dag i veckan på Bergumsskolan.
På Gunnilseskolan finns en välutrustad träslöjdssal och på Bergumsskolan pågår en nybyggnation där ny träslöjdssal ingår.
I skolområdet jobbar vi tillsammans och har ett stabilt elevhälsoteam som jobbar nära den dagliga verksamheten. Vi tror att alla elever kan och vill lyckas, om de får rätt förutsättningar.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare med behörighet att undervisa i slöjd, med inriktning mot trä och metall. Har du arbetslivserfarenhet i rollen som lärare är det meriterande.
Som person får du energi av att bidra till andras lärande. Du uppmuntrar till dialog, delaktighet och engagemang. Genom att vara intresserad och skapa förståelse för andra verkar du för ett respektfullt arbetsklimat. Rollen kräver även att du kan arbeta tillsammans med andra för att utföra uppgifter och nå mål.
Vi vill att du som söker tar fasta på möjligheter att tänka nytt i arbetsrelaterade sammanhang, hur detta kan omsättas i praktiken och leda till förbättringar. Du håller dig uppdaterad genom omvärldsbevakning och du reflekterar regelbundet över vad som behöver utvecklas i din verksamhet.
För att du som är nyexaminerad skall få bästa tänkbara start i yrket kommer du att ingå i Grundskoleförvaltningens Lärarakademis introduktion för nyexaminerade lärare. Introduktionen ger dig som nyexaminerad ett nätverk med andra nyexaminerade och riktade aktiviteter under ditt första år som lärare.
Varmt välkommen med din ansökan. Övrig information
Som anställd i vår förvaltning erbjuds du bland annat friskvårdsbidrag, cykelförmån och medarbetarstöd.
Enligt Skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Detta beställer du på Polisens hemsida.
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.Om företaget
Vi skapar framtiden i Göteborg - en lektion i taget
Varje vardag möts tusentals barn och unga i våra skolor - med dem formar vi framtidens Göteborg. I grundskoleförvaltningen är vi 10 000 engagerade medarbetare som jobbar tillsammans för att alla elever ska få lyckas och växa, oavsett bakgrund eller förutsättningar. Du har en viktig roll i att skapa en likvärdig skola med hög kvalitet, där du både får utvecklas och utveckla verksamheten. Du bygger kunskap, gemenskap och framtidstro tillsammans med dina kollegor. Hos oss får du vara med och göra skillnad - på riktigt.
Göteborgs grundskoleförvaltning ansvarar för stadens närmare 140 kommunala skolor, från förskoleklass till årskurs 9, anpassad grundskola, fritidshem och kulturskola. Välkommen att arbeta nära skogen, staden eller havet. Vi är Göteborg. Ersättning
