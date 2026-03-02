Lärare i trä- och metallslöjd till Frödingsskolan
2026-03-02
Publiceringsdatum2026-03-02Beskrivning
Vi söker dig som är legitimerad lärare i trä- och metallslöjd till Frödingskolan.
Hos oss går ca 290 elever i årskurs 4-9. Våra elever kommer från flera olika kulturella bakgrunder vilket ger en dynamik i lärandet och en härlig atmosfär. Våra lärare rustar våra elever genom att vara engagerade och kreativa för att ge dem bästa förutsättningar för en god självkänsla och en tro på sig själva och att alla kan nå sina mål.
Läs mer om https://karlstad.se/forskola-skola-och-utbildning/grundskola/grundskolor/frodingskolanDina arbetsuppgifter
I uppdraget undervisar du i trä- och metallslöjd för åk 4-9. Du ansvarar för planering, genomförande och utvärdering av din undervisning, samt betygsätter och bedömer elevernas arbeten.
Genom samarbete med dina ämneskollegor utvecklar ni slöjdämnet på skolan. Du kommer både arbeta självständigt och samarbeta med kollegor för att skapa de bästa förutsättningarna för våra elever. Du ingår i ett arbetslag där ni träffas regelbundet för att samplanera och utveckla skolans verksamhet. Mentorskap ingår i tjänsten. Del av tjänst är även undervisning i vår anpassade grundskola. Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad och behörig lärare i trä- och metallslöjd. Tidigare erfarenheter av arbete inom trä- och metallslöjd ses som meriterande. Som person är du en tydlig ledare som leder och organiserar ditt arbete, så att en trygg lärandemiljö för eleverna skapas. Du är kreativ, lyhörd och strukturerad samt har förmåga att möta eleverna utifrån deras förutsättningar. Du trivs med ett nära samarbete med andra och du ser det kollegiala lärandet som en självklar utgångspunkt för din egen utveckling.
Varmt välkommen med din ansökan!
Om Karlstads kommun
Barn- och ungdomsförvaltningen ansvarar för förskola och skola för cirka 13 200 barn och elever och är kommunens största förvaltning med drygt 2 400 medarbetare. Vi har förskolor, familjedaghem, öppna förskolor, förskoleklasser, grundskolor, anpassad grundskola, fritidshem och kulturskola och arbetar även med barn- och elevhälsofrågor. Vi rustar barnen för framtiden.
Vill du vara med och skapa framtidens Karlstad? Hos oss i koncernen Karlstads kommun kan du göra skillnad på riktigt. Här är varje medarbetare en viktig del i helheten och tillsammans hjälps vi åt att förverkliga vår vision om "Ett bättre liv i Solstaden". Kom och väx med oss!
Övrig information
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via våra rekryteringssystem och inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Har du skyddade personuppgifter ska du inte registrera dina ansökningshandlingar i vårt rekryteringssystem och inte heller skicka in dem via e-post. Vänd dig istället till kommunens växel 054-540 00 00 för vidare hantering. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Karlstads kommun
(org.nr 212000-1850) Arbetsplats
Barn- och ungdomsförvaltningen, Grundskola, Frödingskolan Kontakt
Anna Mossberg 054-5409914 Jobbnummer
9770757