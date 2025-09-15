Lärare i trä- och metallslöjd till Drömfabriken - Da Vinciskolan
2025-09-15
Vi söker dig som vill vara med och forma morgondagens Ale. Hos oss är du med och levererar service och tjänster av bästa kvalitet till Aleborna. Tillsammans skapar 2 500 medarbetare ett Ale, kommunen som fokuserar på invånarna och deras behov. Bli en av oss!
Om arbetsplatsen
Inom utbildningssektorn arbetar vi i Ale med tillitsbaserad styrning.
Det innebär att vi minskar på rapporterandet och att vi möts i dialogform över alla nivåer i organisationen. Det gör vi för att vi tror på kraften i mötet och kraften i allas engagemang.
Da Vinciskolan - Här är det nära till lärandet!
På Da Vinciskolan får du chansen att jobba med engagerade och ambitiösa kollegor och inspirerande ungdomar i årskurs 7 till 9. Skolan har fantastiska lokaler i en vacker byggnad ritad av Gert Wingårdh. Men det riktigt fina är all aktivitet som sker inne i huset. Da Vinciskolan är en del av Ale Kulturrum och i huset finns även kommunens bibliotek, en fritidsgård och Ale kulturskola.
Vi vet vikten av att möta våra elevers nyfikenhet, kreativitet och lust att lära på sätt som inspirerar och engagerar både dem och oss. Vi arbetar alltid med att skapa de allra bästa förutsättningar för alla våra elever, även de som utmanar oss allra mest. Och vi gör det tillsammans! Lärare, rektorer, arbetslagsledare, utvecklingsledare, en stark elevhälsa, resurspedagoger och en kompetent och närvarande administration bygger laget som du blir en del av.
Vi tror på att lärande sker på många sätt och lägger därför stor vikt vid att våra elever ska få möjlighet att delta i både idrotts- och kulturaktiviteter. Vi är också stolta över att ha ett engagerat elevråd som hjälper oss att förbättra vår skola.
Vi arbetar utifrån en helhetssyn och du förväntas dela vår vision samt delta i gemensamma aktiviteter. På Da Vinciskolan tror vi på gemensamma regler och traditioner. Vi följer dem för att bygga trygghet och trivsel. Ett stort hjärta för elevernas bästa är den viktigaste kompassen.
Som lärare på Da Vinciskolan bedriver du en modern och kreativ undervisning och hittar strategier för att nå varje elev och stärka denne i såväl kunskapsutveckling som i den personliga utvecklingen. När lusten finns, är det lätt att lära. Därför vill vi att du jobbar med variation i undervisningen och stort engagemang för att varje elev ska hitta sin energi.
Tillsammans med två kollegor bildar du ämneslaget i slöjd. I ämneslaget arbetar ni med kollegialt lärande och samverkar för att planera, utvärdera, analysera och förbättra er undervisning utifrån skolans styrdokument och elevens behov och intressen. Skolan har två välutrustade slöjdsalar. Salarna ligger i anslutning till varandra, som lärare har man alltid en kollega i rummet intill.
Hos oss är du både ämneslärare och mentor för en klass tillsammans med en av dina kollegor och du ingår i ett av de tre arbetslag som finns på skolan. Ansvaret som mentor innebär, utöver ett individuellt elevansvar, även en vilja och förmåga att skapa en god sammanhållning i den klass du och din mentorskollega ansvarar för. Du samarbetar med övrig skolpersonal för en god lär- och arbetsmiljö för såväl elever som personal och deltar i skolans utvecklingsarbete. Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare i slöjd. Vi ser gärna att du kan undervisa i både textil- och trä- och metallslöjd. Behörighet i ytterligare något ämne är meriterande.
Vi är intresserad av dig som har höga ambitioner med din lärargärning och som gärna arbetar för gemensamma mål och visioner. Du är en lagspelare som gillar samverkan och ett elevdemokratiskt arbetssätt. Du har en god förmåga att skapa och upprätthålla relationer med både barn, ungdomar och vuxna, och vet vikten av att bemöta elever med både ramar och kramar.
Du är tydlig i ditt ledarskap och trygg i din yrkesroll gentemot elever, vårdnadshavare och kollegor. Du reflekterar över metoder och arbetssätt och strävar efter att utvecklas som lärare. Du har också god vana av och kännedom om att arbeta med relevanta digitala verktyg.
Du har en god insikt i och kunskap om skolans styrdokument och kan på ett effektivt sätt använda dem i ditt dagliga arbete. Vidare har du en god didaktisk och pedagogisk förmåga och kan därför leda och organisera ditt arbete för att skapa studiero och en god lärandemiljö åt våra elever under hela deras skoldag.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Övrig information
Tillträde snarast enligt överenskommelse.
Vi kommer att kalla till intervjuer löpande under rekryteringstiden.
