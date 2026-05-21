Lärare i trä- och metallslöjd till årskurs 7-9
Perstorps kommun / Grundskollärarjobb / Perstorp Visa alla grundskollärarjobb i Perstorp
2026-05-21
, Klippan
, Örkelljunga
, Hässleholm
, Höör
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Perstorps kommun i Perstorp
, Hässleholm
eller i hela Sverige
Vi söker dig som vill vara en del av vår resa mot en bättre vardag, starkare framtid och ökad livskvalitet för invånarna i Perstorp. Hos oss får du en arbetsplats där arbetsglädje, engagemang och utveckling är en självklar del av vardagen. Vi tror på att tänka nytt, arbeta smart och hela tiden bli lite bättre tillsammans.
Perstorps kommun ligger i hjärtat av norra Skåne, mitt i den dynamiska Öresundsregionen - ett av Sveriges mest expansiva områden. Här kombineras småstadens närhet och trygghet med närhet till både naturupplevelser och större städer. Kommunen har cirka 7 300 invånare och omkring 560 medarbetare som tillsammans driver utvecklingen framåt.
Vi är stolta över vårt starka näringsliv och vårt fokus på folkhälsa, hållbarhet och livskvalitet. Här finns goda möjligheter att påverka, utvecklas och göra skillnad varje dag.Publiceringsdatum2026-05-21Beskrivning
Lärare i trä- och metallslöjd till årskurs 7-9 - för dig som vet att det mesta går att lösa med rätt verktyg (och lite tålamod)
Tycker du att doften av trä, ljudet av koncentrerat arbete och känslan av att skapa något på riktigt hör hemma i skolan? Gillar du att guida elever från "det här blir aldrig bra" till "kolla vad jag gjort!"? Då kan du vara den vi söker.
Centralskolan i Perstorp är en grundskola med årskurs 4-9, där cirka 520 elever och ett engagerat, kompetent gäng vuxna bidrar till en trygg, kreativ och utvecklande skoldag. Nu söker vi en lärare i trä- och metallslöjd som vill vara med och forma både föremål och framtid.
Ditt uppdrag
Som slöjdlärare hos oss kommer du att:
Undervisa i trä- och metallslöjd i årskurs 7-9.
Lära elever att hantera verktyg, material och processer - säkert och med eftertanke.
Vara en trygg och tydlig ledare i slöjdsalen (även när alla vill använda bandsågen samtidigt).
Skapa en undervisning som blandar hantverk, kreativitet och problemlösning.
Samarbeta med kollegor och bidra till skolans pedagogiska utveckling.
Eventuellt ha mentorskap tillsammans med kollega, beroende på tjänstens utformning.
Vem är du?
Vi tror att du:
Är legitimerad lärare i slöjd med inriktning trä och metall (eller på väg dit).
Har god struktur, säkerhetstänk och ett relationellt ledarskap.
Kan möta både den superengagerade byggaren och eleven som helst vill slipa "lite till".
Har humor, tålamod och förmågan att behålla lugnet när något inte blir som tänkt.
Gärna delar idéer, lösningar och lärdomar med kollegor.
Gillar återbruk och hållbarhet.
Har idéer kring hur slöjd kan kopplas till andra ämnen.
Ser slöjden som ett ämne där elever växer - inte bara i skicklighet utan i självförtroende.
Vi erbjuder dig
En skola där relationer, trygghet och studiero är mer än fina ord.
Kollegor som bryr sig - på riktigt.
Elever som är nyfikna, ibland högljudda, ofta roliga och alltid värda sitt bästa.
En arbetsplats där både profession och person får plats.
Möjlighet att påverka och utveckla slöjdämnet hos oss
Låter det här som något för dig? Tveka inte att skicka in din ansökan!
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och söker dig som delar skolans värdegrund.
Välkommen till en skola där vi bygger kunskap - ibland i trä och metall, alltid i människor. Anställningsvillkor
Vi kommer kalla sökanden till intervju löpande.
För att få arbeta inom skolan krävs att man kan uppvisa ett utdrag ur belastningsregistret, utan anmärkningar. Blir du kallad på intervju vill vi att du har utdrag med dig. Utdrag går enkelt att beställa på polisens hemsida. Vi godkänner digitalt utdrag skickat till din digitala brevlåda.
Inför rekryteringen har vi tagit ställning till rekryteringsvägar och publiceringskanaler, varför vi vänligen undanber oss all kontakt med försäljare i detta ärende. Så ansöker du Klicka på denna länk för att göra din ansökan Jobbnummer
9921385