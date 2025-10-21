Lärare i trä- och metallslöjd till anpassad grundskola
Lerums kommun är känd för sina natursköna platser med sjöar och skog. Kommunen har 3 200 medarbetare och 43 000 invånare men räknar med att växa rejält inom de närmsta åren. Lerum ligger endast 20 minuters resväg från Göteborg och står idag inför en utvecklingsintensiv period med många spännande projekt på gång, allt ifrån skola till bostäder. Kommunen arbetar för att säkra både god service, hög välfärd och ett blomstrande företagsklimat.
Dagens Samhälle har dessutom nyligen utsett Lerum till vinnare i kategorin storstadskommuner (2025) - en utmärkelse som bygger på en omfattande jämförelse av 290 svenska kommuner inom bland annat skola, vård och omsorg, ekonomi, kultur och fritid, attraktivitet, näringsliv och framtidsfaktorer som digitalisering och civil beredskap. Vi är numera en Superkommun!
Anpassad grundskola i Lerum består av tre enheter: Anpassad grundskola Knappekullaskolan (årskurs 1-5), Anpassad grundskola Centralskolan (årskurs 1-5) och Anpassad grundskola Rydsbergsskolan (årskurs 6-9). Varje skolenhet är väl inkluderad på respektive skola och det sker ett medvetet arbete för att den anpassade grundskolan skall vara synlig och delaktig i de utvecklingsprocesser som sker på varje skola. Anpassad grundskola i Lerum har ett väl utvecklat systematiskt kvalitetsarbete på vetenskaplig grund där utvecklingen av undervisningen sker i praktikgemenskap med en ansats av aktionsforskning. Våra prioriterade mål på enheterna är tillgänglig utbildning och ett vetenskapligt förhållningsätt. Vi står inför ett spännande projekt där en helt ny f-9 skola håller på att byggas, där vi beräknas flytta in ht-27. När skolan väl är färdig så kommer den anpassade grundskolan i Lerum från åk 1-9 att finnas samlad på en och samma skola.Publiceringsdatum2025-10-21Arbetsuppgifter
Vi söker kreativ slöjdlärare för sedvanliga arbetsuppgifter inom ämnets hårda material till anpassad grundskola Rydsberg.
Som slöjdlärare hos oss ansvarar du för planering, genomförande och bedömning av undervisningen i enlighet med läroplanen för anpassad grundskola. Eftersom du arbetar med elever med intellektuella funktionsnedsättningar är förmågan att individanpassa och strukturera lektionerna av största vikt.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
* Leda och inspirera elever i trä- och metallslöjd och slöjddelen av estetisk verksamhet i anpassad grundskolas årskurser 6 - 9.
* Skapa en trygg, tillåtande och tydlig lärmiljö i slöjdsalen.
* Anpassa material, metoder och mål för att möta varje elevs kognitiva och motoriska förutsättningar.
* Aktivt samarbeta med kollegor, elevassistenter och övrig personal.
Ansvara för skötsel, underhåll och säkerhet i slöjdsalen.
Vi jobbar i team och till dina lektioner kommer förutom elever även elevassistenter och/eller annan pedagogisk personal som du kan behöva instruera och leda. Du behöver därför känna dig bekväm med att handleda och instruera övriga vuxna i det pedagogiska arbetet runt eleverna. Det innebär att du är en tydlig och skicklig kommunikatör.Kvalifikationer
Som lärare ska du ha:
* legitimation som lärare i trä- och metallslöjd, alternativt en kombination som Skolverket bedömer likvärdig. Helst ser vi att du också är speciallärare.
* en god förmåga att anpassa pedagogiken utifrån individens behov.
Meriterande är:
* Erfarenhet av undervisning inom anpassad grundskola (tidigare särskola) eller liknande specialpedagogisk verksamhet.
* Kunskap om alternativa kommunikationssätt (t.ex. TAKK, bildstöd)
För att lyckas i rollen som lärare på anpassad grundskola i Lerum ser vi att du är en person som:
* Är relationsskapande och har tålamod: Du har en förmåga att bygga förtroende och ser den lilla framgången i varje steg.
* Möter eleverna på ett lågaffektivt sätt.
* Är strukturerad och tydlig: Du kan bryta ner komplexa uppgifter i hanterbara delar och använda visuella hjälpmedel.
* Är lösningsfokuserad och flexibel: Du är beredd att snabbt ändra lektionsupplägg utifrån elevgruppens dagsform.
* Har en positiv syn på elevens potential: Du utgår från elevens styrkor och har ett gott bemötande.
ÖVRIGT
Utvecklingen i Lerums kommun ska vara hållbar och vår styrning utgår från de globala målen i Agenda 2030.
Vi tror att våra olikheter berikar och utvecklar individen, verksamheten och samhället positivt. Som arbetsgivare arbetar Lerums kommun aktivt för jämställdhet och mångfald och mot all form av diskriminering och kränkande särbehandling.
Vi värnar om en god arbetsmiljö där du kan kombinera arbete och fritid. Som anställd hos oss får du tillgång till en rad förmåner, som friskvårdsbidrag och personalvårdsprogram. Läs mer om våra personalförmåner här: https://lerum.se/dina-formaner
Som anställd i Lerums kommun kan det förekomma krav på att använda personligt Bank-ID i tjänsten för legitimering i till exempel systeminloggning eller annan verifiering.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen ber vi dig skicka in din ansökan via den här länken, och inte via e-post eller pappersformat.
Varmt välkommen med din ansökan!
