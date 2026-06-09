Lärare i trä- och metallslöjd sökes till Gamlestadsskolan
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2026-06-09
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-09Beskrivning
Gamlestadsskolan är en F-9 skola belägen mitt i det anrika Gamlestaden med barn och elever främst från närområdet och övriga Östra Göteborg. Stadsdelen Gamlestaden befinner sig just nu i ett mycket expansivt skede med ett flertal inplanerade projekt för att i framtiden utgöra en av Göteborgs viktigaste knutpunkter gällande kommunikation, bostäder och service.
På Gamlestadsskolan går det cirka 550 elever i årskurs F-9 och vi har fyra fritidshem där våra yngsta elever kan få omsorg. Skolan är organiserad så att det finns mindre skolor i den stora skolan, allt för att öka närheten till varandraoch för att alla skall känna sig sedda. Vi arbetar aktivt för att skapa en Vi-känsla där skolans lärare och elever gemensamt skall känna ett ansvar för skolans miljö och trivsel. Vår vision är "Tillsammans lär vi oss och utvecklas för att kunna vara med och förbättra världen".Dina arbetsuppgifter
Vi söker dig som är legitimerad lärare med behörighet att undervisa i slöjd med inriktning trä och metall, i årskurserna 3–9.
Som lärare ansvarar du för att planera, genomföra och följa upp undervisningen på grupp- och individnivå. Du ansvarar för att anpassa den ordinarie klassens undervisningen på ett sådant vis att du möter eleven där hen är. Du tillhör ett arbetslag där ni samarbetar genom att både ge och ta stöd för att utveckla och förbättra undervisningen. Du kommer att arbeta nära textilslöjdsläraren.
Vår träslöjdssal är välutrustad och relativt ny från 2017. Det är ljusa fina lokaler. Det är ljusa fina lokaler med ett gemensamt maskinrum mellan de båda slöjdsalarna. I din sal finns ett litet maskinrum med svarv, figursåg mm. Det finns även ett litet målarrum i anslutning till salen.KvalifikationerKvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare med behörighet att undervisa i slöjd med inriktning trä och metall, i årskurserna 3–9. Har du arbetslivserfarenhet i rollen som lärare är det meriterande men vi välkomnar även dig som är nyutexaminerad att söka.
Personliga kompetenser
Vi söker dig som är engagerad pedagog med en positiv inställning och ett tydligt ledarskap. Du har god förståelse för att olika förutsättningar hos oss som individer påverkar hur vi tar till oss kunskap. Vidare är du nyfiken och uppmuntrar till dialog och frågor, och kan se fler än en möjlig lösning. Du kommer med nya idéer och synvinklar på jobbet och för att lösa problem och visar respekt för alla du träffar på jobbet. Du är en inbjudande och samarbetsinriktad.
Varmt välkommen med din ansökan!Övrig information
Som anställd i vår förvaltning erbjuds du bland annat friskvårdsbidrag, cykelförmån och medarbetarstöd.
Enligt Skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Detta beställer du på Polisens hemsida.
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.Om företaget
Vi skapar framtiden i Göteborg – en lektion i taget
Varje vardag möts tusentals barn och unga i våra skolor – med dem formar vi framtidens Göteborg. I grundskoleförvaltningen är vi 10 000 engagerade medarbetare som jobbar tillsammans för att alla elever ska få lyckas och växa, oavsett bakgrund eller förutsättningar. Du har en viktig roll i att skapa en likvärdig skola med hög kvalitet, där du både får utvecklas och utveckla verksamheten. Du bygger kunskap, gemenskap och framtidstro tillsammans med dina kollegor. Hos oss får du vara med och göra skillnad – på riktigt.
Göteborgs grundskoleförvaltning ansvarar för stadens närmare 140 kommunala skolor, från förskoleklass till årskurs 9, anpassad grundskola, fritidshem och kulturskola. Välkommen att arbeta nära skogen, staden eller havet. Vi är Göteborg. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355), https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/lediga-jobb
Göteborgs Stad (visa karta
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411 10 GÖTEBORG Arbetsplats
Grundskoleförvaltningen Kontakt
Joachim Varga, Sveriges Lärare joachim.varga@fvsverigeslarare.se 031-7015538 Jobbnummer
9955062