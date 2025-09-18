Lärare i trä- och metallslöjd Porsnässkolan
Här finns ett uppdrag för dig som vill ha ett omväxlande och kreativt jobb och samtidigt bidra till en viktig samhällsfunktion. Som lärare får möjlighet att dela med dig av din kunskap och ditt intresse för ett eller flera ämnen till elever i olika åldrar. Du får i uppdraget på arbeta med människor, både elever och kollegor, och skapa goda relationer samt se elevers utveckling och känna att du gör skillnad.
Arbetsuppgifter
Planering, genomföra och följa upp undervisning i Trä- och metallslöjd utifrån läroplan. Att bedöma och/eller betygsätta elevers kunskaper, färdigheter och utveckling. Dokumentation och rapportering av elevers resultat, frånvaro och andra uppgifter ingår i uppdraget samt att delta i föräldramöten, utvecklingssamtal, konferenser och andra möten.
Som pedagogisk ledare har du ett viktigt uppdrag i att skapa en trygg, stimulerande och demokratisk lärmiljö för elever. Arbetet innebär ett stort samarbete med kollegor.
Mentorskap ingår i uppdraget
Kvalifikationer
För anställning krävs examen och legitimation som lärare i Trä- och metallslöjd för årskurs 4-9, samt kunskap om skolans styrdokument och läroplaner för din behörighet.
För uppdraget krävs goda pedagogiska insikter och förmåga att samarbeta och skapa goda relationer med elever och kollegor. Som lärare behöver du känna dig trygg och kunna vara tydlig i ditt uppdrag.
Tidigare arbete med elever i behov av stöd är meriterande.
Vi kan även vara intresserad av dig med annan pedagogisk utbildning och kan då erbjuda en tidsbegränsad anställning enlig skollagen.
Mer om tjänsten
Omfattning i 100%
Tillträdesdag enligt överenskommelse
Ferieanställning
Sista ansökningsdag 2025-09-28
Vi tillämpar en löpande rekrytering, vilket innbär att tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har gått ut.
För anställning hos oss krävs att du visar utdrag ur belastningsregistret
Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Har du beslut om skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta annonsens kontaktperson för alternativ sökväg.
Om arbetsplatsen
Utbildningsförvaltningen är en av kommunens sju förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med pitebor, näringsliv och föreningar utvecklar vi Piteå till en ännu bättre plats att bo, leva och verka i.
- Move to Piteå Ersättning
