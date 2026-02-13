Lärare i trä- och metallslöjd på Gånghesterskolan F-6
Du vill göra skillnad och vara med när vi formar framtiden. Hos oss får du förtroende, utvecklingsmöjligheter och kunniga kollegor. Vi arbetar tillsammans och är övertygade om att alla människor vill och kan lära.
Vi har en helt nybyggd skola sedan januari 2019, med fantastiskt fina och funktionsdugliga lokaler. Det ger inspiration och arbetsglädje i vår vardag.
Gånghesterskolan omfattar årskurs F-6 med drygt 215 elever samt en fritidshemsavdelning med cirka 80 barn. Vi har en engagerad och kompetent personal som tillsammans arbetar i den goda anda som finns på skolan. Speciallärare stöttar upp i vardagen: inspirerar och utmanar i kollegiet och arbetar även med eleverna. Ett gott samarbete mellan EH-teamet och kollegiet sker i vardagen. Vi sätter eleven i centrum, en skola där vi alla hjälps åt att se möjligheter och lösningar av olika slag. Se och förstå alla elever - en utmaning som vi antar.
Aplaredskolan och Gånghesterskolan har samma skolledning och samarbetar över skolgränserna.
Som lärare i trä- och metallslöjd på Gånghesterskolan kommer du undervisa elever i årskurs 3-6. Gånghesterskolan tar emot elever från närliggande skolor för undervisning i trä- och metallslöjd vilket innebär att du även kommer att ta emot och undervisa elever från Aplaredskolan, Äsperedskolan, Rångedalaskolan, Målsrydskolan samt Dannikeskolan.
Utifrån gällande styrdokument skapar du förutsättningar för att eleverna ska få utveckla idéer samt överväga olika lösningar och tillvägagångssätt i slöjdarbetet. I arbetet ingår planering, genomförande, bedömning och utvärdering.
Du kan även komma att kombinera din undervisning i trä- och metallslöjd med ytterligare ämne utifrån behörighet och behov.
Du som söker är legitimerad lärare med behörighet att undervisa i slöjd för aktuella årskurser. Det är meriterande om du är behörig att undervisa i något ytterligare ämne.
Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via knappen "Sök jobbet" nedan.
Om du har skyddade personuppgifter, ska du inte skicka in din ansökan här. Kontakta istället rekryterande chef. Kontaktuppgifter finns i annonsen. Ange inte heller referenser med skyddad identitet.
