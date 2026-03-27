Lärare i trä- och metallslöjd på 30% till Vilans skola, Nacka kommun
Nacka kommun, Nackas kommunala skolor, Vilans skola / Grundskollärarjobb / Nacka Visa alla grundskollärarjobb i Nacka
2026-03-27
, Kristinehamn
, Karlskoga
, Storfors
, Lekeberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nacka kommun, Nackas kommunala skolor, Vilans skola i Nacka
Vill du inspirera elever genom kreativt slöjdarbete? Lockas du av att arbeta på en liten, trygg F-6 skola med stark gemenskap och engagerade kollegor? Sök tjänsten som slöjdlärare på Vilans skola redan idag.
Vi ser fram emot din ansökan!
Tjänsten är en tillsvidareanställning på 30 procent med start i augusti. Har du ämnesbehörighet i både textilslöjd, trä- och metallslöjd och bild finns möjlighet till en utökad tjänst som slöjdlärare på 85 procent.
Ditt uppdrag
Som lärare i trä- och metallslöjd undervisar du elever i årskurs 3-6. Du är ansvarig för planering, genomförande och utvärdering av undervisningen i ditt ämne utifrån läroplanen. Du följer upp, bedömer och dokumenterar elevers kunskapsutveckling. I uppdraget ingår eventuellt delat mentorskap. Har du behörighet i ämnet bild undervisar du elever i årskurs 4-6 och får en utökad tjänst på 55 procent.
Undervisningen sker i halvklass i våra välutrustade slöjdsalar. Du introducerar olika tekniker, lär elever att skissa och planera sitt arbete samt stöttar dem genom hela arbetsprocessen - från idé till färdig produkt. Praktiska moment kombineras med teoretiska inslag om material, tekniker, hållbarhet, återvinning, återbruk och säkerhet. Du uppmuntrar elevernas kreativitet, ger utrymme för egna idéer och uttryck, och förmedlar slöjdämnets betydelse och användbarhet. Genom ett inkluderande arbetssätt anpassar du undervisningen efter varje elevs behov, intressen och förutsättningar. Vid behov genomför du extra anpassningar för att alla ska ges möjlighet att lyckas.
Du kommer tillhöra ett arbetslagteam för åk 4-6. På skolan arbetar ytterligare en slöjdlärare. Ni samarbetar gällande elever, planering, bedömning, och systematiskt kvalitetsarbete.
Din erfarenhet
För denna tjänst krävs att du har:
- lärarlegitimation med ämnesbehörighet i slöjd årskurs 1-6, inriktning trä- och metallslöjd
- erfarenhet av att undervisa i trä- och metallslöjd
- god digital kompetens med vana av att arbeta med digitala pedagogiska verktyg
- god förmåga att uttrycka dig väl på svenska i tal och skrift.
Det är meriterande om du även har:
- ämnesbehörighet i bild årskurs 4-6 och/eller slöjd årskurs 1-6, inriktning textilslöjd
- erfarenhet av mentorskap
- erfarenhet av att arbeta med elever i behov av extra anpassning och särskilt stöd.
Är det här du?
Vi söker dig med ett tydligt pedagogiskt ledarskap som skapar struktur, engagemang och goda relationer i klassrummet. Du är strukturerad i din undervisning och arbetar med tydliga arbetsgångar, genomtänkta lektionsupplägg och en pedagogisk lärmiljö som gör det lätt för eleverna att förstå, följa och lyckas. Du samarbetar lätt och ser värdet i ett nära teamarbete där planering och bedömning utvecklas tillsammans med kollegor. Vidare har du förmågan att skapa förtroendefulla relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor och du bidrar till en positiv och stödjande arbetsmiljö.
På ett självgående sätt tar du ansvar för dina uppgifter, driver ditt arbete framåt, tar initiativ och vet när du ska be om stöd. Som person är du lugn, stabil och trygg. Du kan prioritera rätt och skapa en förutsägbar och trygg miljö för eleverna, även i stressiga och utmanade situationer. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder
Vilans skola ligger vackert belägen i Sickla vid Danviken, cirka 10 minuter med buss från Slussen. Vi är en liten trivsam skola med fin gemenskap där alla, såväl elever som personal, känner alla. Vi har nöjda vårdnadshavare, stolta medarbetare och trygga elever som får fina resultat. Skolan har ett fantastiskt elevhälsoteam och trygghetsteam. Vi satsar framåt på pedagogisk utveckling med moderna verktyg och gemensamma förhållningssätt. Vi sätter mål, både på kort och lång sikt, och hittar gemensamma strategier för att nå dem. Allt vi gör, ska leda till bättre resultat för eleverna. Som lärare hos oss får du engagerade, erfarna och kompetenta kollegor som stöttar och vill samarbeta med varandra. Läs mer om oss https://www.nacka.se/valfard-skola/vilans-skola/.
Vi erbjuder god tillgång till parkering samt en god pedagogisk lunch till subventionerat pris. Som anställd i Nacka kommun har du bland annat tillgång till förmåner som friskvårdsbidrag på 3 000 kr per år, köp av SL-kort via nettolöneavdrag och en mångsidig intern stödfunktion.
Intresserad?
Tjänsten är en tillsvidareanställning på 30-85 procent (beroende på behörighet) med start 10 augusti 2026. Provanställning kan komma att tillämpas.
Vi rekryterar utan personligt brev och bedömer ansökan utifrån CV och dina svar på frågor som du får besvara i samband med ansökan. Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden. Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem. Välkommen med din ansökan senast 2026-04-17!
Bakgrundskontroll kan komma att tillämpas.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering.
Besök gärna Nackas kommunala skolor och förskolors karriärsida https://www.nacka.se/valfard-skola/nackas-kommunala-skolor/arbetahososs/jobba-hos-oss/
Nacka är en av Sveriges mest attraktiva och välrenommerade kommuner. Med fokus på mål, resultat, hållbart medarbetarengagemang och ständig utveckling strävar Nacka efter att bli bäst på att vara kommun. Nacka kommun är arbetsgivaren för dig som med stor frihet förnyar och gör skillnad. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/62". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Nacka kommun
(org.nr 212000-0167) Arbetsplats
Nacka kommun, Nackas kommunala skolor, Vilans skola Kontakt
Maria Rudling, bitr. rektor 070-4318313,maria.rudling@nacka.se Jobbnummer
9824308