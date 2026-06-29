Lärare i trä- och metallslöjd och annat ämne, Mariaskolan
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2026-06-29
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Stockholm – vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss – för stockholmarna.
Välkommen till oss
På Mariaskolan arbetar vi efter vår vision Tillsammans för bildning och välmående!
Vill du arbeta i en salutogen innerstadsskola på Södermalm och vara en del av Mariaskolans KRAM (kamratskap, respekt, ansvar och mod) så finns nu en tjänst för rekrytering som lärare i trä- och metallslöjd, i kombination med annat ämne. På Mariaskolans förväntas du bidra med din kunskap som lärare i trä- och metallslöjd för våra ca 840 elever och samverka med dina ca 90 kollegor för elevens bästa som norm i ett holistiskt perspektiv.
Vi erbjuder
Mariaskolan är en arbetsplats med högt engagemang och samverkan för elevernas möjligheter till bildning och välmående. Tvärprofessionell samverkan med kollegor, elevhälsoteamets professioner och skolledning sker strukturerat och systematiskt.
På Mariaskolan har du fyra ämneskollegor i slöjd att samverka med vid ämnesspecifik planering och bedömning.
Som anställd på Utbildningsförvaltningen i Stockholms stad har du möjlighet att lösa ut friskvårdsbidrag årligen för att ta hand om ditt eget välmående.
Din roll
Vi förväntar oss att du:
Genomför en trygg och säker undervisning i ämnet slöjd, främst trä- och metallslöjd, i årskurserna 4-9 samt annat ämne.
Planerar och följer upp din undervisning i samarbete med dina kollegor och elever.
Tar hand om slöjdsalen tillsammans med dina kollegor.
Är en tillitsfull mentor till dina ansvarselever i årskurser 4-9.
Är engagerad och deltagande i ämnesutveckling utifrån gällande styrdokument tillsammans med kollegor.
Är engagerad i elevhälsoarbetet för skolans elever.
Din kompetens och erfarenhet
Det är ett krav att du är legitimerad lärare i slöjd och vi ser det meriterande om du även är behörig i annat ämne för att kombinera tjänsten med. Utöver detta ser vi att du behöver:
vara en trygg ledare i och utanför klassrummet som skapar en tillgänglig lärmiljö för alla elever.
ha god förståelse för människors olika förutsättningar att ta till sig kunskap och anpassar din undervisning och kommunikation därefter, för att både vägleda och utmana.
ha vana att använda digitala lärhjälpmedel och behärskar officepaketet.
mycket goda erfarenheter av att undervisa i slöjd.
Välkommen med din ansökan!
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
För att arbeta på våra skolor krävs att du uppvisar giltigt utdrag ur polisens belastningsregister och misstankeregister innan erbjudande av anställning.
Inom Utbildningsförvaltningen tillämpar vi individuell lönesättning reglerat av HÖK och Allmänna Bestämmelser (AB). Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms Kommun
(org.nr 212000-0142), http://www.stockholm.se/Arbete/Lediga-jobb-och-praktik/
Ringvägen 23 (visa karta
)
118 53 STOCKHOLM Arbetsplats
Stockholms stad, Utbildningsförvaltningen, Mariaskolan Kontakt
Katrin Burström katrin.burstrom@edu.stockholm.se 076-1240765 Jobbnummer
9983584