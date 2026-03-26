Lärare i Trä- och metallslöjd åk 7-9 till Rödsleskolan
Oskarshamns kommun, Bildningsförvaltningen / Grundskollärarjobb / Oskarshamn Visa alla grundskollärarjobb i Oskarshamn
2026-03-26
, Mönsterås
, Högsby
, Hultsfred
, Borgholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Oskarshamns kommun, Bildningsförvaltningen i Oskarshamn
Välkommen till öarnas och sjöarnas plats!
Här i Oskarshamn kan du uppleva lugnet i värmen och tryggheten och finna din energi i närheten och gemenskapen. Vi är stolta över att vara landets fjärde örikaste kommun, med över 6 000 öar i vår skärgård och i våra 500 sjöar. Oavsett om du söker avkoppling eller äventyr, så har Oskarshamn något att erbjuda. Med havet som fond och barrdoft runt hörnet är det lätt att förälska sig och slå sig till ro.
I Oskarshamn kan du växa och utvecklas. Med stora arbetsgivare inom industri och teknik, drivna entreprenörer och småföretagare, erbjuder Oskarshamn ett välmående näringsliv och spännande möjligheter. Närheten mellan landsbygd, stad, hav och skog ger alla förutsättningar att leva tryggt och bekvämt, med tid över att följa passioner och drömmar. Välkommen att kasta ankar i Oskarshamns kommun.
Rödsleskolan ligger belägen intill natursköna Döderhultsdalen. Skolan har ca 730 elever fördelade på F-3, 4-6 och 7-9 samt ca 100 personal. Alla pedagoger tillhör ett arbetslag med tillhörande samordnare.
På Rödsleskolan finns engagerad personal med ett positivt och inkluderande förhållningssätt som arbetar för att ge eleverna en bra skoldag. Vi arbetar målinriktat och med stor respekt för varandras likheter och olikheter. Rödsleskolan är en Övningsskola som tillsammans med Linnéuniversitetet utbildar nya lärare. Det innebär att vi har flera studenter i vår verksamhet.
Nu söker vi en legitimerad och engagerad lärare som vill bli en del av vår verksamhet på Rödsleskolan.

Arbetsuppgifter
Ditt uppdrag hos oss är att lägga grunden till ett Gott Liv för de elever du möter och undervisar. Stor vikt läggs på relationer och specialpedagogiskt förhållningssätt.
Du förbereder, planerar, bedriver och utvärderar undervisningen på ett professionellt sätt utifrån styrdokument, evidensbaserad kunskap och aktuell forskning. Du ingår i ett arbetslag med andra pedagoger. Tillsammans med arbetslaget och i ämnesgrupper arbetar du och dina kollegor för att främja elevernas utveckling mot målen och är aktiv i genomförandet av våra utvecklingsarbeten. Du är ansvarig i kontakten med elevernas vårdnadshavare och har mentorskap kopplat till elever du undervisar.Kvalifikationer
Vi söker dig som är behörig lärare och med legitimation för undervisning i åk 7-9 Tm-slöjd. Vi ser gärna att du har erfarenhet av undervisning och mentorskap.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och söker dig som:
• är en god ledare
• har lätt för att samarbeta
• är en ödmjuk medmänniska som inger trygghet
• utvecklar goda relationer med elever, vårdnadshavare, kollegor och övrig personal
• ser elevers olika behov och skapar kreativa lärmiljöer
• värdesätter kollegialt lärande och tar ansvar, strukturerar och organiserar det dagliga arbetet utifrån styrdokumenten
• tar ansvar för din uppgift, strukturerar själv ditt angreppsätt och driver dina processer framåt
• är initiativrik, flexibel och öppen för nya lösningar
• är lugn och kontrollerad i stressituationer
• är motiverad, jobbfokuserad och söker aktivt utvecklingsmöjligheter
• uttrycker dig väl på svenska i tal och skrift
ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig ansöka via söklänken och inte via e-post eller pappersformat.
För att kunna bli aktuell för en anställning behöver du kunna visa upp följande utdrag ur belastningsregistret: För arbete inom skola eller förskola. Detta hittar du under https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/.
Du som söker och är intresserad av tjänsten ansök redan nu om utdraget.
Vi har rökfri arbetstid.
Vi erbjuder ett flexibelt friskvårdsavtal.
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna tjänst.
Läs gärna mer på https://oskarshamn.com/
Kika gärna på vår fina film om vår stad: https://youtu.be/_T9Cy0C-H_o Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C315154". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Oskarshamns kommun
(org.nr 212000-0761) Arbetsplats
Oskarshamns kommun, Bildningsförvaltningen Kontakt
Biträdande rektor
Susanna All Carreberg 010-356 0000 Jobbnummer
9819881