Lärare i trä- och metallslöjd åk 4-9, Vallaskolan 80%
2026-02-26
Vallaskolan är centralt belägen i Sollefteå tätort. Vid skolan går totalt ca 550 elever fördelat på två rektorsområden; årskurserna 4-9 och anpassad grundskola. I grundskolan är det 24 klasser. Skolledningen består av en rektor och två biträdande rektorer, vilka även har undervisning i sina uppdrag. Lärartjänsterna är ca 45, inkluderat speciallärare och lärare vid de särskilda undervisningsgrupperna. Därtill finns några elevvärdar och resurspersoner. Inom administration, elevhälsa, bibliotek, IT- och vaktmästeri är ytterligare ett antal personer verksamma. Sex av lärarna är förstelärare. Förstelärarna har ett övergripande uppdrag på kommunal nivå. Därtill, på uppdrag av rektor, leder de även utvecklingsarbetet vid skolan. Kompetensen hos personalstyrkan värdesätts högt av skolledningen och det finns goda möjligheter att utvecklas i organisationen.
Verksamheten är organiserad i årskursarbetslag. Ett nära samarbete i arbetslagen lärare emellan och gentemot elever underlättar det främjande och förebyggande elevhälsoarbetet, sambedömningen, det ämnesövergripande arbetet samt andra schemabrytande aktiviteter. Som lärare ingår man även i ämneslag med flera som undervisar i samma ämne. I ämneslaget sambedöms elevernas arbeten, gemensamma planeringar skapas, och elevresultat och utvärderingar analyseras tillsammans. Skolan har även en verksamhet för nyanlända elever integrerat med en särskild undervisningsmiljö.
Sollefteå kommun har kommit långt fram vad gäller digitalisering. Alla elever har tillgång till en chromebook, och vi använder oss i stor utsträckning av Googles utbildningstjänster i undervisningen. Vi har även tillgång till digitala läromedel i de flesta ämnen, alla undervisningssalar är utrustade med projektor, och samtliga lärare har en egen Chromebook. Att använda teknik som ett verktyg för att främja lärandet och måluppfyllelsen är en självklarhet för skolan.
Vid enheten finns en väl utbyggd elevhälsa med speciallärare, två kuratorer, två skolsköterskor, en studie- och yrkesvägledare, samt tillgång till skolpsykolog på konsultativ basis. Skolan har väl utvecklade strategier i det främjande och förebyggande elevhälsoarbetet, i vilket elevhälsan ingår i arbetslagens EHM (Elevhälsomöten). Strukturen av den samlade kompetensen bidrar till att eleverna stärks i sin utveckling kunskapsmässigt såväl som socialt.
Det finns alltid en IT-tekniker på plats och skolbiblioteket är väl rustat med bemanning alla dagar i veckan.
Nu söker vi dig som vill arbeta på en skola som leder och inte följer utvecklingen, som vill vara delaktig i ett kollegialt lärande, och som vill bidra med sin kompetens i skolans fortsatta utveckling.Publiceringsdatum2026-02-26Arbetsuppgifter
Undervisning i angivet ämne. Mentorskap för en grupp elever. Du ingår i ett arbetslag där ni tillsammans tar ansvar för och utvecklar lagets arbete med elevgruppen. Du ingår också i en ämnesgrupp med särskilt ansvar för ämnesdidaktisk och pedagogisk utveckling.
Omfattning 80% med möjlighet till 100%.Kvalifikationer
Utbildad lärare enligt skollagen med behörighet att undervisa i ovan nämnda ämnen.
ÖVRIGT
