Lärare i trä- och metallslöjd, åk 3-9 till Ugglums skola i Partille
2025-08-08
Partille kommun har idag nära 40 000 invånare och är en förstad i utveckling. Det är upp till oss 2 900 anställda att leverera kvalitet och service som gör det gott att växa upp, arbeta och leva i Partille. Detta med grund i våra värdeord: allas lika värde, professionalitet och framåtanda.
Utbildningsförvaltningen ansvarar för kommunens barnomsorg och utbildningsverksamhet från förskola och fritids till förskoleklass, grundskola, särskola, gymnasieskola, vuxenutbildning och olika uppdragsutbildningar. Vår vision är att varje elev lämnar skolan rik på kunskaper och övertygad om sin förmåga att tillsammans med andra skapa sin framtid. Alla elever ska också minnas sin skoltid som trygg, rolig och lärorik.
Ugglums skola är en kommunal grundskola i Partille kommun och ligger i den kommundel som kallas Sävedalen med goda förbindelser in till Partille centrum och Göteborg. På skolan går elever från förskoleklass till och med årskurs nio.Publiceringsdatum2025-08-08Arbetsuppgifter
Som lärare i trä- och metallslöjd kommer du att undervisa våra elever i åk 3-9. I dina arbetsuppgifter ingår planering, genomförande och utvärdering av undervisning, både enskilt och tillsammans med andra.
På Ugglums skola bedriver vi ett aktivt arbete med att utveckla undervisningen genom ämnesdidaktiskt kollegium, där du, tillsammans med skolans övriga slöjdlärare, kommer att delta centralt i kommunens regelbundna ämnesträffar.
Skolans utvecklingsgrupp arbetar systematisk med vårt prioriterade målområde, där alla lärares delaktighet utgör en viktig del för helheten. Vi samarbetar genom ett distribuerat lärledarskap, där alla som arbetar på skolan har en viktig funktion för att nå våra mål.
På Ugglums skola strävar vi efter att eleverna ska utveckla strategier för att kunna forma sin framtid på bästa sätt. Som lärare hos oss är du en viktig pusselbit i detta arbete! Målet är att varje elev ska kunna hitta sin inre motivation och vara aktiv och delaktig i sitt lärande och därigenom stimuleras till att våga ta huvudrollen i sitt eget liv. Vi söker dig som är redo att lägga pusslet tillsammans med våra elever!Kvalifikationer
Vi söker dig som har lärarlegitimation med behörighet att undervisa i trä- och metallslöjd. Det är meriterande om du har erfarenhet av undervisning i trä- och metallslöjd på grundskola samt om du har behörighet i fler ämnen.
Som person är du en tydlig ledare i klassrummet som tar ansvar och strukturerar ditt arbete på ett självständigt sätt. Du får eleverna involverade och engagerade genom ditt sätt att skapa förtroende och din goda samarbetsförmåga. Som lärare hos oss ser du till helheten och till verksamhetens och elevernas bästa i ditt agerande och beslutsfattande.
ÖVRIGT
Här kan du läsa mer om spännande utvecklingsarbeten som pågår i vår verksamhet! https://www.partille.se/barn--utbildning/inblick/
I den här rekryteringen vill vi inte att du skickar in personligt brev. Du kommer i stället få besvara ett antal enkätfrågor i samband med att du skickar in din ansökan. Detta i syfte att samla in relevant information för rekryteringen, där alla sökande får besvara samma frågor. Svaren används sedan tillsammans med ditt CV i urvalsprocessen. Skulle vi trots allt få in personligt brev kommer detta inte att beaktas.
Innan en eventuell anställning behöver du uppvisa giltigt pass eller nationellt ID för kontroll av id- och medborgarskap. Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna uppvisa ett giltigt uppehåll-/arbetstillstånd eller kunna styrka att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Även ett godtagbart utdrag ur polisens belastningsregister behöver uppvisas innan anställning.
Vi eftersträvar mångfald bland personalen avseende kön, ålder och kulturell/etnisk bakgrund.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig ansöka online via länk i annonsen och inte via e-post eller i pappersformat.
