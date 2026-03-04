Lärare i trä- och metallslöjd åk 3-9, Österbybruk
2026-03-04
Varje dag går cirka 1800 personer till arbetsplatsen Östhammars kommun för att leverera välfärd och utveckling så att vårt lokala samhälle kan fortsätta vara tryggt och attraktivt. Vi gör det tillsammans, med engagemang, ansvar och öppenhet. Det är vi stolta över.
Nu har du chans att arbeta i en skola med fokus på utveckling förutom en lärande och trygg miljö! Vi söker dig som vill ta chansen att göra skillnad för våra elever.
Österbyskolan är en F-9 skola med cirka 425 elever. Vi är en innovativ skola där samarbete med kollegorna prioriteras och våra rektorer är närvarande i verksamheten och delar vår vardag. Österbyskolan ligger mitt i centrum, men har ändå närheten till naturen förutom att vi har simhall och sporthall i anslutning till skolan. Vill du jobba i en stimulerande och trivsam arbetsmiljö? Då hoppas vi få välkomna dig till oss!
För att ta sig till skolan finns en smidig och väl fungerande kollektivtrafik från övriga orter i kommunen, samt från Uppsala.
När du jobbar som lärare i trä- och metallslöjd samt mentor hos oss blir du en del av arbetslag 7-9 medan du undervisar i årskurserna 3-9. Vi planerar och utvecklar verksamheten tillsammans och jobbar för att utmana och stötta varje elev så att de alla får goda förutsättningar att möta framtidens utmaningar och möjligheter. Detta gör vi i nära samarbete med övriga pedagoger och elevhälsa. Vi har en fin slöjdsal för både trä- och metallarbeten. Du ansvarar för inköp och beställning av varor och planerar självständigt dina lektioner då du är ensam trä- och metallslöjdslärare på skolan. Vi ser gärna att du samarbetar med skolans lärare i textilslöjd runt olika teman som sträcker sig över året.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare med behörighet i trä- och metallslöjd, alternativt att du har en pedagogisk bakgrund och ett stort intresse för undervisning förutom god kunskap i ämnet. Har du erfarenhet av undervisning och mentorskap är det meriterande, liksom om du har kunskap om slöjdsalens relevanta maskiner. Du har goda IT-kunskaper så att du kan sätta dig in i de system vi använder till vardags och om du har kunskaper i Unikum och Teams är det ett extra plus.
Det är några förmågor vi ser som extra viktiga i vårt jobb och som vi hoppas att du känner igen hos dig. Att samarbeta med kollegor för att tillsammans skapa de allra bästa förutsättningarna för våra elever är en sådan förmåga. Att bygga trygga och tillitsfulla relationer är en annan - det är en tillgång för dig i relation till dina elever såväl som i relationen till kollegor och vårdnadshavare. En positiv inställning och ett starkt engagemang hjälper också för att inspirera och visa eleverna (och oss kollegor) på möjligheter och lösningar. Har vi väckt ditt intresse? Det är i alla fall vår förhoppning!
Östhammars kommun välkomnar alla sökande då vi eftersträvar blandade arbetsplatser och ser våra olikheter som en styrka och tillgång.
Utdrag ur belastningsregistret krävs vid anställning.
I den här rekryteringen har vi valt vilka kanaler vi vill synas i och undanber oss därför ytterligare erbjudanden om annonsering och rekryteringshjälp.
När du söker jobb hos oss ber vi dig söka digitalt för att få effektiv, snabb och säker hantering av din ansökan. Om du av någon anledning inte kan registrera din ansökan digitalt kan du skicka din ansökan märkt med referensnummer till:
Östhammars kommun
Kommunledningskontoret, HR
Box 66
742 21 Östhammar Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-04-05
