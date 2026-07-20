Lärare i trä- och metallslöjd åk 3-9, 80%
Mubarak Utbildning AB / Grundskollärarjobb / Sollentuna Visa alla grundskollärarjobb i Sollentuna
2026-07-20
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Trä- och metallslöjdslärare till Stockholm International Academy – Häggvik
Stockholm International Academy i Häggvik, Sollentuna, är en väletablerad F–9-skola som öppnade 2016. Skolan är belägen i ett lugnt och naturnära område med goda kommunikationer via både pendeltåg och buss. Här går cirka 350 elever, från förskoleklass till årskurs 9.
Vi är en friskola som följer den svenska läroplanen, och undervisningen sker på svenska.
Våra välutrustade speciallokaler för bland annat slöjd, hem- och konsumentkunskap samt NO skapar goda förutsättningar för lärande och kreativitet. Skolan har två skolgårdar som uppmuntrar till lek och rörelse – dessutom är en liten skog en av våra närmaste grannar.
Skolans verksamhet i korthet:
Hög andel behöriga lärare
Tydlig värdegrund med fokus på kunskap, demokrati och alla elevers rätt till utveckling
En stark elevhälsa som samarbetar nära med skolans personal
Fritidshem för de yngre eleverna och fritidsklubb för de äldre
Ett aktivt skolbibliotek med en engagerad skolbibliotekarie som arbetar språkutvecklande tillsammans med eleverna
Nära samarbete med vår systerskola i Hägersten
Vi värdesätter språk som nyckel till lärande. Därför lägger vi stort fokus på svenska och engelska i de tidiga skolåren för att skapa en stabil grund för vidare kunskapsutveckling.Publiceringsdatum2026-07-20Om tjänsten
Vi söker nu en legitimerad lärare i trä- och metallslöjd för årskurserna 3–9. Tjänsten är på 80 % och förlagd över fyra arbetsdagar per vecka. (måndag- torsdag). Du kommer att samarbeta med vår textilslöjdslärare – ni ansvarar för varsin halvklass.
Vi söker dig som:
Är legitimerad lärare med behörighet i trä- och metallslöjd
Har erfarenhet av undervisning i årskurs 3–9
Har ett tydligt och tryggt ledarskap i klassrummet
Är van att arbeta digitalt och språkutvecklande
Är flexibel, samarbetsvillig och initiativtagande
Har god förmåga att möta elever och vårdnadshavare
Är väl insatt i grundskolans läroplan och de allmänna råden
Vi erbjuder:
Stimulerande arbetsuppgifter i en trivsam miljö
Kollegor och skolledning som är hjälpsamma och engagerade
Friskvårdsbidrag och pedagogiska måltider
Regelbunden kompetensutveckling
Frihet under ansvar och korta beslutsvägar
En välkomnande och stöttande arbetskultur
Tjänsten är en ferietjänst och inleds med en provanställning på upp till 6 månader. Vi har kollektivavtal via Almega.Så ansöker du
Intervjuer sker löpande, så vänta inte – skicka in din ansökan redan idag och bli en del av vårt engagerade och varma kollegium! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-14
E-post: anela.jasarevic@siaskolan.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "lärare trä- och metallslöjd". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Mubarak Utbildning AB
(org.nr 556857-1748)
Häggviksvägen 2 A (visa karta
)
191 50 SOLLENTUNA Arbetsplats
Stockholm International Academy Häggvik Jobbnummer
10007806