Lärare i trä- och metallslöjd 60% till Orminge skola, Nacka kommun
2026-05-06
Har du ett stort engagemang för slöjdämnet och för att utveckla elevers praktiska och kreativa förmågor- från idé till färdig produkt? Vill du få stor frihet att påverka och utveckla din undervisning? På Orminge skola får du arbeta på en välfungerande, öppen och välkommande F-6 skola med en stabil, kompetent och trygg personalgrupp.
Sök rollen som lärare i trä- och metallslöjd redan idag! Tjänsten är en tillsvidareanställning på 60 procent med start i augusti.
Ditt uppdrag
Som lärare i trä- och metallslöjd undervisar du elever i årskurs 3-9. Du ansvarar för undervisning i låg- och mellanstadiet på Orminge skola samt undervisar även några grupper per vecka i mellan- och högstadiet från Myrsjö resursskola. Du är planerar, genomför och utvärderar undervisningen i ditt ämne utifrån läroplanen. Du följer upp, bedömer, betygsätter och dokumenterar elevernas kunskapsutveckling. I uppdraget ingår även ansvar för slöjdsalens arbetsmiljö och säkerhet, inklusive hantering av maskiner och verktyg samt beställning och underhåll av material och utrustning.
Undervisningen sker i halvklass i våra välutrustade slöjdsalar. Du introducerar olika tekniker, lär elever att skissa och planera sitt arbete samt stöttar dem genom hela arbetsprocessen - från idé till färdig produkt. Praktiska moment kombineras med teoretiska inslag om material, tekniker, hållbarhet, återvinning, återbruk och säkerhet. Du uppmuntrar elevernas kreativitet, ger utrymme för egna idéer och uttryck, och förmedlar slöjdämnets betydelse och användbarhet. Genom ett inkluderande arbetssätt anpassar du undervisningen efter varje elevs behov, intressen och förutsättningar. Vid behov genomför du extra anpassningar för att alla ska ges möjlighet att lyckas.
Rollen innebär ett nära arbete tillsammans med skolans slöjdlärare i textil och kollegor i arbetslaget för praktiska ämnen. Ni samarbetar kring elever, planering, bedömning, betygsättning, pedagogisk utveckling och systematiskt kvalitetsarbete.
Din erfarenhet
För denna tjänst krävs att du har:
lärarlegitimation med ämnesbehörighet i slöjd årskurs 2-9, inriktning trä- och metallslöjd
erfarenhet av att undervisa i trä- och metallslöjd
god förmåga att uttrycka dig väl på svenska i tal och skrift.
Det är meriterande om du även har:
erfarenhet av att arbeta som lärare i grundskola
erfarenhet av att arbeta med elever i behov av extra anpassningar och särskilt stöd.
Är det här du?
För att lyckas i rollen behöver du både intresse och förmåga att samarbeta, kommunicera och skapa goda relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor. Din relationsskapande förmåga skapar trygghet, förtroende och en bra grund för lustfyllt lärande. Du är en självgående person som tar ansvar för din tid och dina arbetsuppgifter. Du planerar, genomför och följer upp undervisning, lärmiljö och arbetsuppgifter på ett tydligt, inspirerande och strukturerat sätt. Samtidigt är du flexibel, lösningsfokuserad och har förmåga att anpassa dig efter elevernas behov och ändrade omständigheter. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder
Orminge skola är en modern, öppen och välkomnande F-6 skola med cirka 270 elever. Skolan ligger centralt med närhet till både kultur och natur samt goda kommunikationer till Slussen på cirka 20 minuter. Vår stora och varierade skolgård främjar lek, rörelse och trivsel. Skolan har en kreativ och inbjudande lärmiljö som skapar lugn och studiero. Vi har uppskattad skolmat, ett välfungerande elevhälsoteam samt en stabil personalgrupp med hög kompetens. I våra lokaler finns även Myrsjö resursskola för elever i årskurs 1-9 med diagnos inom autismspektrum. Läs mer om Orminge skola här
Som lärare hos oss blir du en del av ett kompetent och erfaret kollegium där vi stöttar och hjälper varandra. Utöver nära samarbete med din slöjdkollega får du genom nätverksträffar möjlighet till erfarenhetsutbyte med slöjdlärare inom Myrsjö rektorsområde. Vi erbjuder stor frihet att påverka och utveckla din undervisning utifrån idéer, intresse och kreativitet. Hos oss får du en trivsam och stabil arbetsmiljö på en välfungerande skola.
Som anställd i Nacka kommun har du bland annat tillgång till förmåner som friskvårdsbidrag på 3 000 kr per år, köp av SL-kort via nettolöneavdrag, förmånscykel och en mångsidig intern stödfunktion.
Intresserad?
Vi rekryterar utan personligt brev och bedömer ansökan utifrån CV och dina svar på frågor som du får besvara i samband med ansökan. Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden. Välkommen med din ansökan senast 2026-05-27!
Bakgrundskontroll kan komma att tillämpas.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering.
Besök gärna Nackas kommunala skolor och förskolors karriärsida här
Nacka är en av Sveriges mest attraktiva och välrenommerade kommuner. Med fokus på mål, resultat, hållbart medarbetarengagemang och ständig utveckling strävar Nacka efter att bli bäst på att vara kommun. Nacka kommun är arbetsgivaren för dig som med stor frihet förnyar och gör skillnad. Så ansöker du
