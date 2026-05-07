Lärare i trä- och metallslöjd - Almunge skola
Uppsala kommun, Ledning Kommunal grundskola / Gymnasielärarjobb / Uppsala Visa alla gymnasielärarjobb i Uppsala
2026-05-07
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Uppsala kommun, Ledning Kommunal grundskola i Uppsala
Välkommen till utbildningsförvaltningen. Vi erbjuder förskola, grundskola och gymnasieskola för barn och ungdomar mellan 0 och 20 år. Tillsammans jobbar vi mot målet att alla elever ska nå bästa möjliga kunskapsresultat.
Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på https://www.uppsala.se/jobb/
Vi kommer att begära utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan erbjudas för tjänster som enligt lag kräver det. Du kan läsa mer om vilka områden som berörs på polisens hemsida.
1 plats(er).
Har du erfarenhet av undervisning och är legitimerad slöjdlärare? Vill du jobba i nära samarbete med dina ämneskollegor? Då kan du vara den vi söker! Välkommen med din ansökan!
Almunge skola är en trivsam landsbygdsskola med internationella kontakter, natur inpå knuten och ca 550 elever i årskurs F-9. Skolan präglas av en professionell och vänlig atmosfär. För oss är elevernas trygghet och trivsel lika viktig som att nå kunskapskraven. Vi har ett välsorterat skolbibliotek med egen bibliotekarie och en stor sporthall med simbassäng.
Vi är en VFU-partnerskola och tar emot lärarstudenter med olika inriktningar. Som medarbetare på Almunge skola är du delaktig i en skola som skapar goda förutsättningar för lärande.
Läs mer om oss här: https://almungeskola.uppsala.se/
Beskrivning av arbetsuppgifter
I ditt uppdrag ingår att planera, genomföra och följa upp undervisningen i slöjd i år 3-9 enligt läroplanen och i nära samarbete med dina ämneskollegor. Du kommer att tillhöra ett arbetslag och delta i det gemensamma utvecklingsarbete som pågår inom vår skola. Det kan ingå mentorskap i ditt uppdrag.Publiceringsdatum2026-05-07Kvalifikationer
Vi söker dig med lärarlegitimation med behörighet att undervisa i slöjd i årskurs 3-9. Du har god kännedom om skolans styrdokument samt grundskolans läroplan. Goda muntliga och skriftliga kunskaper i svenska är ett krav för tjänsten. Det är meriterande med tidigare erfarenhet av att undervisa i låg- och mellanstadiet.
I din roll tar du initiativ, sätter i gång aktiviteter och driver arbetet framåt med fokus på att uppnå goda resultat.Du arbetar bra tillsammans med andra och relaterar till människor på ett lyhört och smidigt sätt. Genom att lyssna, kommunicera tydligt och hantera konflikter konstruktivt bidrar du till ett gott samarbetsklimat. Med en god pedagogisk insikt har du förståelse för hur elever tar till sig kunskaper utifrån olika förutsättningar. Du anpassar ditt sätt att förmedla budskap så att det blir begripligt och relevant för alla elever. Som person är du strukturerad och planerar, organiserar och prioriterar ditt arbete på ett effektivt sätt. Du sätter upp och håller tidsramar, vilket skapar förutsättningar för kvalitet och goda resultat.
Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta: Bodil Eriksson, rektor, 0174-27 00 24.
Facklig företrädare: Sveriges lärare, Elisa Eriksson, 018-727 81 00.
Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta område rekrytering: 018-727 12 86.
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
En anställning hos Uppsala kommun kan komma att innebära en krigsplacering.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "UBN-2026-02434". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uppsala kommun
(org.nr 212000-3005)
Stadshusgatan 2 (visa karta
)
753 21 UPPSALA Arbetsplats
Uppsala kommun, Ledning Kommunal grundskola Kontakt
Bodil Eriksson bodil.eriksson@uppsala.se Jobbnummer
9896337