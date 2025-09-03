Lärare i trä och metallslöjd/textilsslöjd till Trollbodaskolan 60%
Stockholms kommun / Grundskollärarjobb / Stockholm Visa alla grundskollärarjobb i Stockholm
2025-09-03
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stockholms kommun i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Järfälla
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
I våra skolor ska varje elev få möjlighet att nå toppen av sin potential.
För att nå dit behöver vi de absolut bästa lärarna. Därför ska alla våra lärare:
Ta ansvar för och ha insikt om elevernas resultat, vilket innebär att vara lyhörd för varje elevs förutsättningar och behov.
Ha höga förväntningar på eleverna och deras förmåga att utvecklas. Fånga och stimulera elevernas nyfikenhet, intresse och lärande.
Ta ansvar för relevant kompetensutveckling för att utvecklas och växa i professionen.
Arbetsplatsbeskrivning
Trollbodaskolan söker en lärare i trä och metallslöjd 60% med tjänstgöring måndag, tisdag och fredag.
Trollbodaskolan är en F-9-skola med ca 600 elever. Skolan ligger i Hässelby Villastad.
Sedan våren 2022 har skolan storsatsat för att öka måluppfyllelsen, tryggheten och trivseln på skolan för både personal och elever. Nu, ett år senare har vi genom en tydligare styrning och relationsskapande ledarskap ett av områdets bästa resultat.
Arbetsbeskrivning och kvalifikationer
Du behöver vara legitimerad lärare eller ha erfarenhet av att arbeta med trä- och metallslöjd pga säkerhetskraven i en slöjdsal. Undervisningen sker i åk 4-9, där det även ingår att vara med i ett arbetslag samt delat mentorskap i en klass.
Du kommer att få möjlighet att arbeta på en skola där skolutvecklingsfrågor genomsyrar hela verksamheten. Du kommer ingå i ett engagerat och väl kompetent team med fokus på elevernas lärande.
Om det låter intressant är du varmt välkommen att söka tjänsten hos oss.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Ersättning
Individuell lönesättning, månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/5056". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms kommun
(org.nr 212000-0142) Arbetsplats
Stockholms Stad, Utbildningsförvaltningen, Trollbodaskolan Kontakt
Martin Uusijärvi 076-1291504 Jobbnummer
9489560