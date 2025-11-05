Lärare i trä och metallslöjd på Östraby skola
Hörby kommun / Grundskollärarjobb / Hörby Visa alla grundskollärarjobb i Hörby
2025-11-05
, Höör
, Eslöv
, Sjöbo
, Lund
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hörby kommun i Hörby
Att arbeta i Hörby kommun
Hörby kommun med 15 700 invånare ligger mitt i Skånes hjärta med det mesta och det bästa runt hörnet.
Hörby är en mycket gammal handelsort. Vi som bor eller arbetar i Hörby är mycket stolta över vår vackra och blandade natur.
Här kan man få känslan av att befinna sig mitt i vildmarken och ändå är människor, service och bekvämligheter aldrig långt borta.
Kommunen erbjuder en mångfald av arbetsuppgifter och yrken. Att arbeta inom Hörby kommun handlar i första hand om att ge service till våra medborgare.
Service inom allt från vård och omsorg till parkskötsel och anläggningsarbeten.
Vi arbetar aktivt med att vara en god arbetsgivare med bra anställningsvillkor, arbetsmiljö och utvecklingsmöjligheter.Publiceringsdatum2025-11-05Arbetsuppgifter
Vi söker en utbildad pedagog i trä- och metallslöjd till Östraby skola.
Vi förväntar oss att du har ett ständigt intresse av att utveckla verksamheten mot de nationella målen och att du är flexibel när det gäller samarbetet med dina kollegor. Du förväntas också ta ett stort ansvar då det gäller planeringen av verksamheten, arbetet med det systematiska kvalitetsarbetet och likaså i utvärderingen av verksamheten.
Handleda eleverna i att på ett säkert och ändamålsenligt sätt använda handverktyg, redskap och enklare maskiner.
Bedöma och dokumentera elevernas utveckling under hela slöjdprocessen.
Ansvara för ordning, underhåll och säkerhet i slöjdsalen.
Du kommer att vara ansvarig för planering och sambedömning av ditt ämne.
Tjänsten är ett vikariat under 1 år på 20 % med möjlighet till förlängning. Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad lärare i trä och metallslöjd.
åk. 3-6.
Personlig lämplighet har stor betydelse.
ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Hörby kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.
Varmt välkommen med din ansökan!
Inför rekryteringsarbetet har Hörby kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligt men bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Tack på förhand! Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "146/25". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Hörby kommun
(org.nr 212000-1108) Arbetsplats
Kultur- fritid- och utbildningsförvaltningen, Hörby kommun Kontakt
rektor
Helena Andersson helena.andersson@horby.se 0415378431 Jobbnummer
9590750