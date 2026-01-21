Lärare i trä och metallslöjd Östra skolan
2026-01-21
Sunne i Värmland är platsen där modet växer, livet är enkelt och allting är möjligt. Här finns ett rikt föreningsliv där du kan utöva dina intressen. På fem minuter tar du dig mellan spabesöket, shoppingen, skogspromenaden, teatern, badet, golfrundan, skidåkningen eller vad du nu väljer. Kommunen är känd för sina många arrangemang, sin berättartradition och ett varierat näringsliv med små och medelstora företag. Välkommen! Läs mer om Sunne på sunne.se
Beskrivning:
Tjänsten innebär att vara undervisande lärare i Träslöjd på Östra skolan (F-6) i Sunne kommun.
Arbetsuppgifter:
Du kommer att planera, genomföra och utvärdera det pedagogiska arbetet i samverkan med pedagoger och övriga medarbetare på skolorna. Du samarbetar tätt med läraren i textilslöjd gällande planeringen för ämnet slöjd i stort, samt i olika projekt, bedömning mm. Du är väl insatt i styrdokumenten och använder pedagogiska planeringar som grund för ditt arbete. Du tar ett helhetsansvar och arbetar för en trygg miljö för alla elever på skolan. På våra skolor arbetar vi med ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Vi utgår från vår värdegrund respekt, utveckling och professionalism.
Kvalifikationer:
Vi söker dig som har lärarlegitimation med behörighet att undervisa i Träslöjd, ytterligare behörighet är meriterande.
Giltigt B-körkort är ett krav.
Villkor:
Intervjuer sker löpande och tillsättning kan ske innan ansökningstidens utgång.
Innan anställning kan ske skall giltigt utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas.
Tjänsten är en tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning med tillträde från och med HT-26.
