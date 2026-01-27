Lärare i trä och metallslöjd åk 3-6
2026-01-27
Lekeberg ligger mitt emellan storstadens utbud och landsbygdens idyll!
Vi vill vara en attraktiv arbetsgivare där medarbetarskap och ledarskap präglas av delaktighet och påverkansmöjligheter. Vi strävar emot att vara en effektiv, hållbar och trygg kommun för våra kommuninvånare och medarbetare.
Positiv utveckling och framtidssatsningar kännetecknar Lekeberg och vi styr mot nya och spännande utmaningar! Vill du vara med på resan? Läs mera om vår kommun på www.lekeberg.se
Barn- och utbildningsförvaltningen omfattar förskola, grundskola, anpassad grundskola, fritidshem, gymnasium samt vuxenutbildning. I vår förvaltning arbetar för närvarande cirka 250medarbetare.
Vi lägger grunden för det livslånga lärandet genom att erbjuda trygg omsorg och stimulerande lärmiljöer. Vi arbetar aktivt med vägledande samspel och utgår från barnens och elevernas förutsättningar och deras personliga förmågor.
Vi arbetar för en hög måluppfyllelse och för att varje elev ska få bästa möjliga förutsättningar för en trygg och lyckad skolgång. Vi erbjuder våra barn och ungdomar en meningsfull fritid genom våra fritidsverksamheter.
Om arbetsplatsen
Inför höstterminen 2026 söker vi en lärare i trä- och metallslöjd. I ditt uppdrag ingår att planera och genomföra lektioner samt utvärdera resultaten för att stödja elevernas lärande och kreativitet. Du kommer även att hjälpa eleverna att utveckla sina sociala färdigheter samt deras förmåga att uttrycka sig genom slöjd.Du planerar, genomför och dokumenterar inför utvecklingssamtal, omdömen och betygssättning. Du motiverar och stimulerar eleverna till att utvecklas och fullföljer uppdraget utifrån gällande styrdokument. Samarbetet med elever, vårdnadshavare, kollegor på skolan och ditt arbetslag är en viktig del av uppdraget. En viktig del i uppdraget är även att arbeta aktivt med skolans värdegrund.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:* grundskollärarexamen och lärarlegitimation med behörighet att undervisa i trä- och metallslöjd i årskurs 1-6* förmåga att uttrycka dig väl på svenska i både tal och skrift.Erfarenhet av undervisning i grundskolan är meriterande.Vi ser gärna att du har erfarenhet av mentorskap samt intresse och erfarenhet av engagemang i arbetslags- och elevhälsoarbete.Vi förväntar oss att du är en person som möter eleverna individuellt och sprider en positiv stämning i ditt möte med dem. Du är en tydlig ledare i klassrummet och strävar efter att ge förutsättningar för att alla elever ska ha möjlighet att utvecklas så långt som möjligt. Du är öppen för olika arbetssätt och är flexibel i samarbetet med andra. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Anställningens omfattning
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Tillträde: 2026-08-10 eller enligt överenskommelse.
Varaktighet: Tillsvidare Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-10
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C301598". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lekebergs kommun
(org.nr 212000-2981) Arbetsplats
Lekebergs kommun, Lekebergsskolan F-6 Kontakt
Rektor, Lekebergsskolan F-6
Anna Klingvall anna.klingvall@lekeberg.se 0585-488 79
9707988