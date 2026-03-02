Lärare i TK och NO till Ramsele skola, åk 4-9
2026-03-02
, Kramfors
, Ragunda
, Mark
, Härnösand
Vill du göra skillnad - på riktigt? Hos oss i Sollefteå kommun bidrar du varje dag till att samhället fungerar, växer och utvecklas. Vi är nära 2000 kollegor som tillsammans skapar trygghet, service och framtidstro för kommuninvånarna.
Här får du mer än bara ett jobb: du blir en del av ett lag som präglas av mod, nytänkande och stolthet. Vi erbjuder goda möjligheter att utvecklas och påverka - och en arbetsmiljö som gör det lätt att hitta balansen mellan karriär och fritid. Som extra bonus får du tillgång till friskvårdsbidrag, fri längdskidåkning på Hallstaberget, gratis bad på flera av våra anläggningar och mycket mer.
Och kanske det bästa av allt: du får arbeta i en kommun där storslagen natur möter småstadens charm, där gemenskapen är stark och framtidstron tydlig.
Välkommen till Sollefteå - här gör vi skillnad, tillsammans.
Ramsele skola är en åk F-9 skola med integrerad förskola mitt i centrala Ramsele med närhet till skidspår, slalombacke, ridskola, hockeyhall och fotbollsplaner.
I Ramsele skolas byggnad finns förskola, förskoleklass åk 1-9 och fritidshem i nära anslutning till varandra och det arbetar ett 20-tal lärare från förskoleklass till åk 9.
På Ramsele skola arbetar vi för att ge eleven ansvar och själv äga sin skolgång, eleverna arbetar i elevrådet och beslutar om aktiviteter som är viktiga för dem. Skolan har elevskyddsombud som arbetar aktivt tillsammans med skolans skyddsombud. Eleverna skriver sin egen Iup och håller själva sina utvecklingssamtal, vilket gör att eleverna är väldigt medvetna och målinriktade.
På Ramsele skola så är elevhälsan allas arbete och vi arbetar efter Ehm-modellen.Publiceringsdatum2026-03-02Arbetsuppgifter
I tjänsten som lärare i teknik och naturorienterande ämnen ansvarar du för att bedriva undervisning med tillhörande planering och bedömning av elever. Du ingår i arbetslagen för åk 4-9 och verkar för att ha en röd tråd i undervisningen och möta upp de krav och förväntningar som ställs.
Vi har en öppen organisation som bygger på att alla kollegor är med och bidrar till att verksamheten fungerar och att vi alla utvecklas. Det bygger på rak kommunikation med högt i tak och med en mängd pedagogiska utvecklingsområden.Kvalifikationer
Utbildad lärare enligt skollagen med behörighet att undervisa i ovan nämnda ämnen.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.
ÖVRIGT
I Sollefteå kommun är ett antal tjänster inplacerade i säkerhetsklass enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585). För de tjänsterna ingår säkerhetsprövning i anställningsförfarandet.
Vi strävar efter mångfald och jämn könsfördelning inom Sollefteå kommun.
Vi undanber oss vänligt men bestämt att bli kontaktade av annons och rekryteringsföretag. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-03-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
