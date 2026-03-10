Lärare i textilslöjd till två grundskolor
2026-03-10
Ingen arbetsdag är den andra lik hos oss på Växjö kommun. Ibland tar vi hand om de små sakerna och ibland om de riktigt stora. Oavsett vilket innebär det en arbetsdag som betyder något på riktigt. Vi är drygt 7 000 medarbetare som tillsammans jobbar för att skapa en bra dag, varje dag.
Hos oss får du möjlighet att göra skillnad och samtidigt växa och utvecklas. Här finns en stor bredd av yrken och karriärmöjligheter, gemensamt för dem alla är att de bygger och skapar vårt framtida Växjö. Vill du dela vår arbetsdag?
Jobba för en bra dag. Varje dag.Publiceringsdatum2026-03-10Arbetsuppgifter
Välkommen till Ingelstad och Åryds skolor!
Vi söker nu lärare med behörighet i textilslöjd till våra F-6:skolor.
Ingelstad skola är en F6-skola med cirka 260 elever. Skolan ligger i en vacker omgivning med närhet till både skog och vatten. Skolans vision grundar sig i vår övertygelse om att alla barn kan och vill lära. Vi vill att alla barn ska få möta välutbildad och engagerad personal som skapar en lärande och trygg miljö. På Ingelstad skola tar alla ansvar för sin kunskapsutveckling, för varandra och för vår gemensamma miljö. Vi arbetar för goda relationer och trygghet som utgör grunden för att uppnå hög måluppfyllelse.
På Åryds skola ska alla känna trygghet, trivsel och glädje. Eleverna ska få stöd och stimulans för att kunna utvecklas utifrån sin egen förmåga och vara väl förberedda inför fortsatt skolgång och livets utmaningar. Åryds skola har möjlighet att erbjuda den lilla skolans många positiva fördelar. All personal känner alla elever, eleverna känner varandra och det blir en god sammanhållning på skolan och i arbetslagen. Det är en trygg plats för eleverna att utvecklas både kunskapsmässigt och socialt.
Är du kreativ, trygg i din pedagogiska roll och brinner för att inspirera elever i deras skapande? Då är du den vi söker! Hos oss får du möjlighet att utveckla undervisningen i textilslöjd och skapa en lärmiljö där elevernas idéer och hantverksglädje står i centrum.Kvalifikationer
Vi söker först och främst dig som är legitimerad lärare och har behörighet att undervisa i slöjd med inriktning textil. Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av undervisning. Du är väl förankrad i ämnet och med säkerhetsaspekten i en slöjdsal. Även du som studerar till slöjdlärare eller som har erfarenhet av arbete inom ämnet slöjd kan bli aktuell för anställning. För tillsvidareanställning som lärare krävs lärarlegitimation med behörighet att undervisa i aktuella ämnen och årskurser.
Vi tror att du har en medveten tanke kring din roll som pedagog och är en tydlig ledare som arbetar strukturerat utifrån gällande styrdokument och ett professionellt förhållningssätt. Du har förmåga att skapa ett gott arbetsklimat med engagemang, nyfikenhet och trygghet i gruppen och du ser och möter elevers olika behov utifrån deras olika förutsättningar. Du har även en positiv inställning, ett flexibelt arbetssätt, god samarbetsförmåga och bidrar till utveckling av verksamheten. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Du ser utveckling både av elever, ditt ämne och skolutveckling som något viktigt och följer med i aktuell forskning.
Växjö kommuns anställda ska spegla den mångfald som finns i kommunen. Vi välkomnar sökande oberoende av till exempel ålder, kön och etnicitet.
Det kan bli aktuellt med löpande intervjuer så skicka gärna din ansökan så snart som möjligt.
Medtag utbildningsbevis och eventuell yrkeslegitimation vid intervju. För att bli aktuell för anställning behöver du visa två utdrag från belastningsregistret innan du anställs.
