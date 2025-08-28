Lärare i textilslöjd till Solvikskolan i Järna

Stödfören För Solvikskolan / Gymnasielärarjobb / Södertälje
2025-08-28


Sökes lärare i textilslöjd till Solvikskolan i Järna
Vill du inspirera unga skapare i en unik miljö? Solvikskolan, en liten Waldorfskola utanför Järna, söker en engagerad och passionerad lärare i textilslöjd till årskurs 6-9. Vår skola ligger vackert vid en vik i Östersjön, omgiven av ett naturreservat. Med 107 elever i klass F-9 erbjuder vi små klasser och en hög lärartäthet för att ge varje elev bästa möjliga stöd att lära.

2025-08-28

Om tjänsten
Tjänsten är ett vikariat för läsåret 2025-2026, med tillträde snarast. Omfattningen är 35% med goda möjligheter att utökas till 50% och att vikariatet förlängs.
Vi söker dig som:
Är flexibel och kan arbeta både självständigt och i grupp.
Har ett gediget intresse för waldorfpedagogik och en förståelse för att barn behöver både lek, konst, kommunikation och kunskap för sin utveckling.
Har erfarenhet av att undervisa i textilslöjd och att arbeta utifrån Lgr 22.

Waldorflärarutbildning och/eller gedigen erfarenhet av textila hantverk är meriterande.
Vad vi erbjuder dig
Som lärare på Solvikskolan får du arbeta i en kreativ och stimulerande miljö. Vi erbjuder:
En liten skola med nära samarbete i kollegiet.
Små elevgrupper.
En arbetsplats belägen i en naturskön miljö, lättillgänglig med buss från Järna eller med bil.

Så ansöker du
Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan med CV och personligt brev snarast till rektor@solvikskolan.se.
Hör gärna av dig om du är genuint intresserad av tjänsten och vill veta mer!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-27
E-post: rektor@solvikskolan.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Lärare i textilslöjd".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Stödfören För Solvikskolan, https://solvikskolan.se
Yttereneby 21 (visa karta)
153 91  JÄRNA

Arbetsplats
Solvikskolan

Kontakt
Rektor
Elin Wanselius
rektor@solvikskolan.se

Jobbnummer
9480770

