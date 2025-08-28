Lärare i textilslöjd till Solvikskolan i Järna
2025-08-28
Sökes lärare i textilslöjd till Solvikskolan i Järna
Vill du inspirera unga skapare i en unik miljö? Solvikskolan, en liten Waldorfskola utanför Järna, söker en engagerad och passionerad lärare i textilslöjd till årskurs 6-9. Vår skola ligger vackert vid en vik i Östersjön, omgiven av ett naturreservat. Med 107 elever i klass F-9 erbjuder vi små klasser och en hög lärartäthet för att ge varje elev bästa möjliga stöd att lära.Publiceringsdatum2025-08-28Om tjänsten
Tjänsten är ett vikariat för läsåret 2025-2026, med tillträde snarast. Omfattningen är 35% med goda möjligheter att utökas till 50% och att vikariatet förlängs.
Vi söker dig som:
Är flexibel och kan arbeta både självständigt och i grupp.
Har ett gediget intresse för waldorfpedagogik och en förståelse för att barn behöver både lek, konst, kommunikation och kunskap för sin utveckling.
Har erfarenhet av att undervisa i textilslöjd och att arbeta utifrån Lgr 22.
Waldorflärarutbildning och/eller gedigen erfarenhet av textila hantverk är meriterande.
Vad vi erbjuder dig
Som lärare på Solvikskolan får du arbeta i en kreativ och stimulerande miljö. Vi erbjuder:
En liten skola med nära samarbete i kollegiet.
Små elevgrupper.
En arbetsplats belägen i en naturskön miljö, lättillgänglig med buss från Järna eller med bil.Så ansöker du
Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan med CV och personligt brev snarast till rektor@solvikskolan.se
.
Hör gärna av dig om du är genuint intresserad av tjänsten och vill veta mer! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-27
E-post: rektor@solvikskolan.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Lärare i textilslöjd". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Stödfören För Solvikskolan
, https://solvikskolan.se
Yttereneby 21 (visa karta
)
153 91 JÄRNA Arbetsplats
Solvikskolan Kontakt
Rektor
Elin Wanselius rektor@solvikskolan.se Jobbnummer
9480770