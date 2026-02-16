Lärare i textilslöjd till Nyköpings högstadium Alpha
Nyköpings kommun - Division Utbildning / Grundskollärarjobb / Nyköping Visa alla grundskollärarjobb i Nyköping
2026-02-16
, Oxelösund
, Trosa
, Gnesta
, Flen
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nyköpings kommun - Division Utbildning i Nyköping
Division Utbildning har över 1900 medarbetare som tillsammans arbetar för att ge barn, unga och vuxna en god utbildning. Vi fokuserar på att stimulera elevers lärande utifrån deras förutsättningar och erbjuder några av samhällets viktigaste tjänster. Här gör ditt arbete verklig skillnad.
Vi ansvarar för 31 förskolor, 17 grundskolor, anpassad grundskola, Nyköpings gymnasium, anpassad gymnasieskola samt vuxenutbildningen på Campus Nyköping. Nyköping växer och vår skolorganisation utvecklas i takt med kommunen. Nu söker vi lärare i textilslöjd till Nyköpings högstadium Alpha.
Vår organisation
F-9-verksamheten omfattar 17 grundskolor och anpassad skola, fördelade på sju rektorsområden. Varje område har rektor, biträdande rektorer och elevhälsoteam. Med skolor både i tätort och på landsbygd arbetar vi för ökad likvärdighet, integration och hög kvalitet i den kommunala skolan.
De senaste åren har vi utvecklat vårt systematiska kvalitetsarbete och ett gemensamt språkutvecklande arbetssätt. Varje skola har schemalagd tid för konferenser, utvecklingsarbete och samverkan.
Om Nyköpings högstadium Alpha
Nyköpings högstadium Alpha har cirka 450-500 elever. Alpha har skolbibliotek, elevhälsa och moderna specialsalar för bland annat naturvetenskap, hemkunskap, musik och slöjd. Här möter eleverna behöriga lärare, goda lärmiljöer och en mångfald av erfarenheter och bakgrunder.
Vi arbetar för att varje elev ska känna sig sedd, bekräftad och delaktig. Undervisningen anpassas efter elevernas behov och vi lägger stor vikt vid trygghet och våra gemensamma värden. Tillsammans skapar vi en skola där alla är välkomna och lika värdefulla.https://nykoping.se/nykopings-hogstadiumPubliceringsdatum2026-02-16Arbetsuppgifter
Tillsammans med de andra lärarna ingår man i ämnesgruppen Slöjd. Du ingår i ett arbetslag och ansvarar tillsammans med övriga lärare och lagmentor i arbetslaget för era elever och arbetar för att säkerställa trygghet och god måluppfyllelse och förväntas dela solidariskt på de arbetsuppgifter som följer av detta.
Vi är organiserade i arbetslag där lärare tillsammans med lagmentor/-er ansvarar för ca 3-6 klasser i samma årskurs och ca 75-150 elever. Varje arbetslag har sitt hemviste där elevernas har huvuddelen av sin undervisning, sitt skåp och där lärarna har sitt arbetsrum. Detta är elevens trygga tillhörighet under deras högstadietid och denna grundidé är också ett viktigt nav i organisationen Nyköpings högstadium.Kvalifikationer
Du har lärarlegitimation med behörighet i slöjd. Du har en klar pedagogisk insikt och en förmåga och vilja att omsätta läroplanens mål i ditt arbete. Du har en god social kompetens och skapar goda relationer med dina elever, utifrån en förståelse om olika livsvillkors inverkan på barn och ungdomars lärande. Du är en pedagog som utmanar och stimulerar eleverna till utveckling och du har en stark tro på det kollegiala arbetets kraft. Du är lösningsfokuserad och flexibel i ditt arbete och tillsammans med dina kollegor söker du bästa möjliga vägar för att nå alla elever genom ett inkluderande förhållningssätt.
Från och med 1 december 2013 gäller legitimationskrav vid tillsvidareanställning. Bifoga din legitimation i din ansökan.
ÖVRIGT
Vid kusten en timme från Stockholm ligger Nyköping. En snabbt växande kommun med hållbarhetsfokus och god service. Här är avstånden mindre, naturen närmare och livet lite enklare.
Att arbeta i Nyköpings kommun innebär att bli del av en ambitiös organisation i en spännande tillväxtfas. Bland annat byggs Ostlänken som är en 16 kilometer ny dubbelspårig järnväg mellan Järna och Linköping. Det byggs också nya resecentrum: ett i centrala Nyköping och ett vid Stockholm Skavsta flygplats. Utvecklingen kommer att påverka vår region positivt under många år framöver, både när det handlar om arbetsmarknad och god medborgarservice.
Inom Nyköpings kommun arbetar ca 4 300 personer och vår breda organisation med många yrkesgrupper ger dig goda utvecklingsmöjligheter. Här finns många av samhällets viktigaste jobb. Du som väljer att arbeta hos oss kan därför vara säker på att få engagera dig i meningsfulla arbetsuppgifter. Här är du med och gör skillnad, både för enskilda människor och för kommunen i stort. Välkommen till en arbetsplats där möjligheterna växer.
• Provanställning kan komma att tillämpas.
• Denna tjänst kan komma att krigsplaceras i kommunens krigsorganisation vilket innebär att kommunen säkerställer tjänsten vid höjd beredskap.
• För denna tjänst kan en säkerhetsprövning komma att göras enligt säkerhetsskyddslagen.
• Tester i tidigt urval kan komma att användas i denna rekrytering.
• När du söker jobb hos oss vill vi att du använder vårt e-rekryteringssystem. På så sätt blir hanteringen av din ansökan effektiv, snabb och säker.
• Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
• Inom vår verksamhet gäller lagen om registerkontroll (SF 2000:873). Ytterligare information ges i samband med eventuellt anställningserbjudande.
• Kontroll av lärarlegitimation görs hos Skolverket.
• Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för redan anställd personal.
#LI-Onsite Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C305766". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nyköpings kommun
(org.nr 212000-2940), https://www.nykoping.se/jobb-och-arbetsmarknad/lediga-jobb/sa-har-gar-en-rekrytering-till/ Arbetsplats
Nyköpings kommun - Division Utbildning Kontakt
Rektor
Charlotta Milosavljevic Olsson charlotta.milosavljevic.olsson@nykoping.se 0155-45 76 99 Jobbnummer
9743558