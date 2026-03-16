Lärare i textilslöjd på 60-80 % till Saltsjöbadens samskola, Nacka kommun
2026-03-16
Drivs du av att bli en del av ett välfungerande slöjdteam som stöttar och kompletterar varandra? Tror du på kraften i kollegialt lärande? Vill du arbeta på en stor och trivsam skola med hög undervisningskvalitet, brett utbud av kompetensutveckling och spännande forsknings- och utvecklingsprojekt? Sök då rollen som lärare i textilslöjd på Saltsjöbadens samskola! Tjänsten är en tillsvidareanställning på 60-80 procent, med eventuell möjlighet till högre sysselsättningsgrad.
Ditt uppdrag
Som lärare i textilslöjd undervisar du elever i årskurs 4-9 under kommande läsår. På sikt kan undervisning även i de lägre åldrarna bli aktuell. Du är ansvarig för planering, genomförande och utvärdering av undervisningen i ditt ämne utifrån läroplanen. Du följer upp, bedömer, betygsätter och dokumenterar elevers kunskapsutveckling. I uppdraget ingår delat mentorskap för elever på högstadiet.
Undervisningen sker i halvklass i våra välutrustade slöjdsalar. Du introducerar olika tekniker, lär elever att skissa och planera sitt arbete samt stöttar dem genom hela arbetsprocessen - från idé till färdig produkt. Praktiska moment kombineras med teoretiska inslag om material, tekniker, hållbarhet, återvinning, återbruk och säkerhet. Du uppmuntrar elevernas kreativitet, ger utrymme för egna idéer och uttryck, och förmedlar slöjdämnets betydelse och användbarhet. Genom ett inkluderande arbetssätt anpassar du undervisningen efter varje elevs behov, intressen och förutsättningar. Vid behov genomför du extra anpassningar för att alla ska ges möjlighet att lyckas.
Rollen innebär nära kollegialt samarbete i både ämnes- och årskursarbetslag. På skolan arbetar ytterligare tre slöjdlärare. Ni samarbetar gällande elever, planering, bedömning, betygsättning och systematiskt kvalitetsarbete.
På Saltsjöbadens Samskola ska varje elev få möjlighet att utveckla sin fulla potential. För att nå dit behöver vi de absolut bästa lärarna. Därför förväntar vi oss att alla våra lärare:
- Tar ansvar för och har insikt om elevernas resultat, genom att vara lyhörda för varje elevs förutsättningar och behov.
- Har höga förväntningar på eleverna och deras förmåga att utvecklas.
- Använder variationsrika arbetssätt i undervisningen, med inslag av kollaborativa metoder.
- Fångar och stimulerar elevernas nyfikenhet, intresse och lärande - gör dem delaktiga i undervisningen.
- Tar ansvar för sin egen kompetensutveckling för att växa och utvecklas i professionen.
Din erfarenhet
För denna tjänst krävs att du har:
- lärarlegitimation med ämnesbehörighet i slöjd årskurs 1-9, inriktning textilslöjd
- god digital kompetens med vana av att arbeta med digitala pedagogiska verktyg
- god förmåga att uttrycka dig väl på svenska i tal och skrift.
Det är meriterande om du även har:
- erfarenhet av att undervisa textilslöjd och/eller trä- och metallslöjd
- ämnesbehörighet i slöjd årkurs 1-9, inriktning trä- och metallslöjd
- ämnesbehörighet i annat ämne än slöjd
- erfarenhet av att arbeta inom skola
- erfarenhet av mentorskap
- erfarenhet av kooperativa och interaktiva undervisningsmetoder, till exempel problemlösningsuppgifter och liknande
- erfarenhet av att arbeta med elever i behov av extra anpassningar och särskilt stöd
- kunskap och kompetens att undervisa på engelska.
Är det här du?
För att lyckas i rollen behöver du både intresse och förmåga att samarbeta, kommunicera och skapa goda relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor. Du är en självgående och strukturerad person som tar ansvar för din tid och dina arbetsuppgifter, samtidigt som du vågar driva din undervisning framåt med tydlighet, kreativitet och engagemang. Du förstår att elever har olika förutsättningar, behov och sätt att ta till sig kunskap, vilket gör att du anpassar arbetssätt och verktyg efter varje elev. Vidare ser vi gärna att du har ett entreprenöriellt förhållningssätt i din lärarprofession. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder
Saltsjöbadens samskola är en F-9 skola med cirka 900 elever. Hos oss möts eleverna av undervisning med hög kvalitet i en trygg och trivsam miljö. Skolan är belägen i ett naturskönt och lugnt område nära både hav och skog, med goda kommunikationer via buss och Saltsjöbanan. Vi har tillgång till ishall, tennishall, idrottshallar, fotbollsplan, moderna IT-verktyg och specialsalar. Vår internationella inriktning, med 20 procent undervisning på engelska, är mycket uppskattad av eleverna i årskurs 6-9. Genom vår Lärarakademi driver och skapar vi nätverk för forskande skolor och lärare både lokalt och internationellt. Vi har bland annat ett nära samarbete och bedriver lokal lärarutbildning tillsammans med Luleå tekniska universitet. Läs mer om oss https://www.nacka.se/valfard-skola/saltsjobadens-samskola-f9/
Du blir en del av ett välfungerande slöjdteam tillsammans med tre andra slöjdlärare som stöttar och kompletterar varandra. Här får du stor frihet att påverka och utveckla undervisningen. Som lärare på Samskolan får du professionella, trevliga, stöttande och kompetenta kollegor som tror starkt på kollegialt lärande och pedagogisk utveckling. Vi erbjuder goda förutsättningar att utvecklas i din profession genom ett brett utbud av kompetensutveckling och karriärmöjligheter. Hos oss har du möjlighet att driva olika spännande forskningsprojekt och utvecklingsuppdrag, delta på forskningskonferenser och utbyta erfarenheter med internationella kontakter.
Som anställd i Nacka kommun har du bland annat tillgång till förmåner som friskvårdsbidrag på 3 000 kr per år, köp av SL-kort via nettolöneavdrag, förmånscykel och en mångsidig intern stödfunktion.
Intresserad?
Vi rekryterar utan personligt brev och bedömer ansökan utifrån CV och dina svar på frågor som du får besvara i samband med ansökan. Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden. Välkommen med din ansökan senast 2026-04-06!
Bakgrundskontroll kan komma att tillämpas.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering.
Besök gärna Nackas kommunala skolor och förskolors karriärsida https://www.nacka.se/valfard-skola/nackas-kommunala-skolor/arbetahososs/jobba-hos-oss/
Nacka är en av Sveriges mest attraktiva och välrenommerade kommuner. Med fokus på mål, resultat, hållbart medarbetarengagemang och ständig utveckling strävar Nacka efter att bli bäst på att vara kommun. Nacka kommun är arbetsgivaren för dig som med stor frihet förnyar och gör skillnad.
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-04-06
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/39".
Detta är ett deltidsjobb.
(org.nr 212000-0167) Arbetsplats
Nacka kommun, Nackas kommunala skolor, Saltsjöbadens Samskola Kontakt
Lina Hawerfors (biträdande rektor) 070-4318903,lina.hawerfors@nacka.se
9800945