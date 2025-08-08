Lärare i textilslöjd med tid i förskoleklass till Glanshammars skola
2025-08-08
Är du en kreativ och engagerad lärare som har lätt för att skapa goda relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor? Söker du en varierad och meningsfull tjänst där du får kombinera undervisning i textilslöjd med arbete i förskoleklass? Då kan detta vara tjänsten för dig. Varmt välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2025-08-08Om tjänsten
Välkommen till Glanshammar skola! Vi söker nu en lärare för en delad tjänst i textilslöjd och förskoleklass. Här kommer du ingå i arbetslag med kunniga och erfarna kollegor.
Som textilslöjdslärare ansvarar du för undervisningen i årskurs 3-6 där du inspirerar eleverna att utveckla sin kreativitet, sitt hantverkskunnande och sin problemlösningsförmåga. Du planerar och genomför undervisningen enligt läroplanen och arbetar aktivt för att skapa en trygg och inkluderande lärmiljö. Du arbetar tillsammans med en erfaren kollega i trä- och metallslöjd.
Två dagar i veckan arbetar du i förskoleklass, där du tillsammans med kollegor stödjer barnens utveckling genom lek, lärande och omsorg. Du är med och skapar en trygg och stimulerande start på barnens skolgång.
Exempel på arbetsuppgifter
Som lärare i textilslöjd förväntas du att:
• planera, genomföra och utvärdera undervisning i textilslöjd
• använda metoder och arbetssätt som leder till bästa möjliga måluppfyllelse
• arbeta tillsammans med arbetslaget och övrig personal på skolan
• känna till och följa läroplan, lagar, policys och rutiner
I förskoleklassen förväntas du att:
• tillsammans med arbetslaget arbeta för att erbjuda en trygg omsorg i utbildningen
• arbeta för att varje barn och gruppen får sina behov tillgodosedda
• arbeta för att erbjuda en god miljö för utveckling, lek och lärande
• medverka till att utbildningen dokumenteras, följs upp, analyseras och utvärderas
Om arbetsplatsen
Glanshammars skola är en av Örebro Kommuns landsbygdsskolor med ca. 350 elever fördelat över förskoleklass till årskurs 6. Här jobbar ca 45 personal. Skolan ligger i idylliska omgivningar i Glanshammar med nära till skog och mark ca 1,5 mil öster om Örebro, med länsbuss tar det ca 25 min till skolan. Det finns även möjlighet att cykla till orten på säkra cykelbanor.
Du hittar oss på: orebro.se/glanshammarskola
Läs mer om hur det är att jobba som grundskollärare i Örebro kommun på orebro.se/jobb/grundskollarare!
Inom Förskole- och grundskoleförvaltningen arbetar cirka 4530 medarbetare. Vi möter de unga örebroarna från första dagen i förskolan till sista dagen i grundskolan.
Vi ansvarar tillsammans för att bidra till att skapa likvärdiga förutsättningar för de unga örebroarna och lägger grunden till ett lärande som sträcker sig genom hela livet. Med tillit och mod bygger vi våra förskolor och skolor tillsammans. Vi tar oss an framtidens utmaningar, för varje barns bästa.Kvalifikationer
Som lärare är det viktigt att du har en god samarbetsförmåga där du lyssnar och kommunicerar samt bidrar till en lugn och trygg skolmiljö. Du har en god förmåga att skapa relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor. Som person är du flexibel och lösningsorienterad. Du har god kunskap om barns utveckling och lärande samt förmåga att anpassa undervisningen utifrån gruppen och enskilda elevers behov och förutsättningar.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Kvalifikationer
• lärarlegitimation med behörighet att undervisa i slöjd för årkurs 3-6, alternativt behörighetsgivande examen som berättigar till legitimation
Meriterande:
• erfarenhet av att arbeta som textillärare
• kunskap om ICDP/värdegrundsarbeteTjänstens omfattning och tillträde
Anställningsform: vikariat
Sysselsättningsgrad: 100%
Tillträde: fr.o.m. 18 augusti, t.o.m. 19 december
Antal tjänster: 1
Övrig information
Lärarlegitimation med angiven behörighet ska bifogas i ansökan, alternativt behörighetsgivande examensbevis som berättigar till legitimation.
Om du erbjuds anställning inom barnomsorg, förskola eller skola är du skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret.
Intervjuer kan komma att ske digitalt. På orebro.se/jobb/digitalaintervjuer kan du läsa mer om våra digitala intervjuer och hur du kan förbereda dig.
Tjänsten tillsätts om erforderliga beslut fattas.Så ansöker du
Sista ansökningsdag är 21 augusti. Urval och intervjuer sker löpande.
Välkommen med din ansökan!
Individuell lönesättning
Sista dag att ansöka är 2025-08-21
