Lärare i textil- samt trä- och metallslöjd till Lundbyskolan
2025-09-15
Vi skapar framtiden i Göteborg - en lektion i taget
Varje vardag möts tusentals barn och unga i våra skolor - med dem formar vi framtidens Göteborg. I grundskoleförvaltningen är vi 10 000 engagerade medarbetare som jobbar tillsammans för att alla elever ska få lyckas och växa, oavsett bakgrund eller förutsättningar. Du har en viktig roll i att skapa en likvärdig skola med hög kvalitet, där du både får utvecklas och utveckla verksamheten. Du bygger kunskap, gemenskap och framtidstro tillsammans med dina kollegor. Hos oss får du vara med och göra skillnad - på riktigt.
Göteborgs grundskoleförvaltning ansvarar för stadens närmare 140 kommunala skolor, från förskoleklass till årskurs 9, anpassad grundskola, fritidshem och Kulturskola. Välkommen att arbeta nära skogen, staden eller havet. Vi är Göteborg.
Vill du tillsammans med oss skapa en plats där slöjdämnena är en del av gemenskap, lärande och personlig utveckling? Då kanske du är vår pusselbit som behövs för att bygga vidare på nystartade Lundbyskolan.
Lundbyskolan 7-9 består av både grundskola och anpassad grundskola och ligger på centrala Hisingen. Vi har fyra fullt utrustade slöjdsalar, två för respektive slöjdart. I skolbyggnaden har idrotts- och föreningsförvaltningen två stora idrottshallar som används under skoltid och här har även Kulturskolan sin verksamhet. Intill skolan finns en renoverad aula från 1950-talet som möjliggör kulturevenemang och upplevelser för alla i staden. Lundbyskolan fylls på fram till 2026 då ungefär 600 elever, varav 30 elever i anpassad grundskola, kommer att gå här.
Vi söker nu dig som är legitimerad lärare med behörighet att undervisa i både textil- samt trä- och metallslöjd i årskurs 7-9. Du undervisar både i grundskolan och i den anpassade grundskolan. Mentorskap ingår i tjänsten och även samverkan med elevhälsan när det behövs.
Du ingår i ett av skolans arbetslag och är även med och utvecklar undervisningen i ämneslag. Tillsammans verkar vi för att skapa en skoldag som stimulerar elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende. All personal på skolan arbetar aktivt för att stärka elevernas framtidstro och främja god psykisk hälsa. Vi strävar efter att ge eleverna insikten om att de själva har makten att påverka och förändra, så att de ges möjlighet att leva ett hälsosamt och meningsfullt liv.
Vår utveckling bärs av nyfikenhet. Vi utmanar varandra och vågar prova nya vägar för att ständigt utveckla och förbättra verksamheten. Det är tillsammans som vi upprättar, följer upp och reviderar våra planer, för det är ett gemensamt ansvar att driva skolutveckling och Lundbyskolan framåt. Mod, uthållighet och nytänkande präglar vårt förhållningssätt.
Ta chansen att tillsammans med skickliga kollegor skapa de bästa förutsättningarna för att slöjdämnena blir en viktig del av Lundbyskolans vision om gemenskap, lärande och personlig utveckling.
Det bästa med Lundbyskolan är att du är här!Kvalifikationer
Vi söker dig som:
• är legitimerad lärare med behörighet att undervisa i både textil- samt trä- och metallslöjd i årskurs 79.
• är väl förtrogen med styrdokument och kan omsätta dem i ett för eleverna begripligt och meningsfullt lärande.
Personliga kompetenser:
Som person är du pedagogisk och har god vana att utforma, utveckla och anpassa din undervisning för att möta elevernas specifika behov. I mötet med eleverna skapar du ett tillitsfullt klassklimat där alla elever blir sitt rätta jag. Du är även samarbetsinriktad och intresserad av att bidra till verksamhetens utveckling. I mötet med elever, vårdnadshavare och kollegor ser du även möjlighet att utveckla dig själv, både professionellt och som privatperson.
Varmt välkommen med din ansökan!
Som anställd i vår förvaltning erbjuds du bland annat friskvårdsbidrag, cykelförmån och medarbetarstöd.
Enligt Skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Detta beställer du på Polisens hemsida.
Enligt avtal.
Sista dag att ansöka är 2025-09-29
Göteborgs Stad , Grundskoleförvaltningen
Josefine Otterdahl josefine.otterdahl@grundskola.goteborg.se 031-3673881
