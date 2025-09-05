Lärare i Teknik till NTI Vetenskapsgymnasiet Stockholm
2025-09-05
NTI Gymnasiet har skolor över hela Sverige, med fokus på teknologi, vetenskap och innovation. Samhällets digitalisering skapar både nya möjligheter och utmaningar inom alla branscher. Vårt uppdrag är att ge våra elever, oavsett program, digital spetskompetens och kunskaper i ny teknik redan på gymnasiet. Vi skapar miljöer, metoder, forum och samarbeten som utvecklar förståelsen för den föränderliga värld vi lever i.
Läs mer om våra skolor på www.ntigymnasiet.se.
NTI Vetenskapsgymnasiet Stockholm är en centralt belägen skola som erbjuder naturvetenskaps- och teknikprogrammet. På skolan går i dagsläget ca 130 elever. Vi har fokus på hög kvalitet i undervisningen och sedan flera år arbetar vi med formativ bedömning och kollegialt lärande. Är du genuint nyfiken på elevers potential och drivkrafter? Vill du arbeta i ett dynamiskt klimat där elevperspektivet genomsyrar verksamheten? Då är vi rätt skola för dig.
Vi söker nu en behörig lärare i Teknik till vårt Teknikprogram med inriktning Teknikvetenskap.
Det här erbjuder vi dig
Du kommer att undervisa flera olika teknikkurser för våra elever som läser inriktningen Teknikvetenskap, vilket inkluderar en specialiseringskurs som du har stora möjligheter att forma själv. Under innevarande läsår kommer du även att undervisa i Programmering, nivå 1
Du har stor möjlighet att påverka och utveckla din egen undervisning samt, genom kollegialt lärande och arbete i lärteam, lära tillsammans och bidra till hela skolans utveckling. Vi samarbetar tätt med vår systerskola NTI Stockholm Odenplan, med vilken vi delar lokaler och där du har flera ämneskollegor. Som medarbetare hos oss blir du en del av en väl fungerande personalgrupp som kännetecknas av arbetsglädje, kreativitet och professionalitet.
Vi erbjuder våra medarbetare kontinuerlig kompetensutveckling genom Academedia Academy samt intern och extern professionsutveckling. Hos oss får du självklart kollektivavtalade förmåner och försäkringar men även friskvårdsbidrag, pensionsrådgivning, personalrabatter samt möjlighet till fördelaktiga köp genom netto- och bruttolöneväxling.
Det här söker vi
Vi söker dig som är legitimerad lärare, behörig att undervisa i Teknik och Programmering på gymnasienivå, samt har erfarenhet av undervisning på gymnasiet. Det är meriterande om du även är behörig i ämnet Informationsteknik (Gy25).
Du har en god pedagogisk förmåga och kan inspirera och engagera elever till lärande utifrån deras olika behov och kan variera din undervisning. Du har ett brett teknikintresse som du tar med dig in i undervisningen. Vidare har du lätt att skapa relationer med och förtroende hos elever samt är van att ha föräldrakontakter. Du värdesätter ett nära samarbete med kollegor och är lyhörd för andras kunskaper, strävar efter att alltid utveckla din undervisning och delta i det kollegiala lärandet.
Övrigt
Tjänsten är en tillsvidareanställning på deltid med tillträde snarast möjligt. Placeringsort är Stockholm.
Har du frågor, kontakta gärna rektor Marie Frost, 070-112 87 04, e-post marie.frost@ntig.se
.
Om du erbjuds anställning är du skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret innan anställningsavtalet träder i kraft. Vi tillämpar alltid sex månaders provanställning.
Intervjuer sker löpande under ansökningstiden och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Välkommen med din ansökan!
