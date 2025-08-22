Lärare i teknik och slöjd till Ektorpsskolans anpassade grundskola
2025-08-22
Vill du arbeta tillsammans med kompetenta kollegor i en skola för alla? Nu söker vi en lärare i teknik samt trä- och metallslöjd till Ektorpsskolan!
Vilka är vi?
Ektorpsskolan är en skola för alla oavsett behov och förutsättningar. Här går ca 300 elever i grundskolan och ca 50 elever i den anpassade grundskolan i årkurserna 7-9.
Vi är en arbetsgrupp på ungefär 70 medarbetare som arbetar i en teamorganisation med tydliga uppdrag. Vår vision är att alla elever och all vår personal ska känna lust och glädje stor på Ektorpsskolan. Vi vill skapa en trygg lärandemiljö, där lusten att lära står i fokus, där ungdomar och vuxna möter varandra med respekt. Vi anpassar lärandemiljön och undervisningen till varje elevs förutsättningar och behov.
Inför kommande läsår söker vi dig som kan komplettera vår verksamhet med din specifika kompetens i teknik samt trä- och metallslöjd.
Dina arbetsuppgifter
Tjänsten innebär att du i huvudsak undervisar i den anpassade grundskolans ämnen teknik och slöjd. Du planerar, genomför och följer upp undervisningen. I uppdraget ingår även dokumentation av elevens kunskapsprogression.
Du är del av ett arbetslag och ämneslag och har mentorskap i en klass tillsammans med minst en kollega. Som mentor följer du dina mentorselevers kunskapsutveckling och studiesituation i sin helhet. Du verkar för att skapa en optimal skolmiljö där elever ges stimulans till inlärning och utveckling.
Vem är du?
Vi söker dig som är legitimerad lärare med behörighet i teknik samt trä- och metallslöjd. Du har erfarenhet av att arbeta med elever i behov av särskilt stöd. Vi ser även att du är van att hantera olika digitala verktyg och använder det som en del av ditt dagliga pedagogiska arbete.
Som person är du positiv och lyhörd med förmåga att skapa förtroendefulla relationer till såväl elever och vårdnadshavare som kollegor. I ditt ledarskap drivs du av att coacha och utveckla eleverna att uppnå sina mål. I ditt möte med individer och grupper har du ett salutogent förhållningssätt och utgår först och främst från de styrkor som du ser.
Du har en god pedagogisk insikt där du anpassar undervisning och bemötande utifrån individ och situation. Då vi jobbar med barn ser vi att du är flexibel och kan anpassa dig utifrån ändrade omständigheter under arbetsdagens gång. Vidare ser vi även att du kan hantera och lösa konflikter på ett konstruktivt sätt.
Tjänsten kräver att du har goda kunskaper i svenska i både tal och skrift.
Välkommen med din ansökan!
Information om tjänsten
Antal lediga tjänster: 1
Anställningsform: Tillsvidareanställning på heltid
Tillträdesdatum: Snarast, eller enligt överenskommelse
Arbetstid: Dag
Möjlighet till distansarbete: Nej
Sista ansökningsdatum: 12 september, urval och intervjuer kan komma att ske löpande
Kontakt: Rektor Pia Lindgren, tel 011-153071 eller via mail; pia.lindgren@norrkoping.se
Övrig information: Vi har valt att ta bort det personliga brevet, och ersätta det med urvalsfrågor relevanta för tjänsten. Det gör det lättare att göra en objektiv bedömning av din kompetens. Du skickar in ditt CV som vanligt.
KÄNSLAN AV ATT BIDRA. MÖJLIGHETEN ATT PÅVERKA
Att arbeta i Norrköpings kommun betyder att du är med och skapar välfärden. Våra 11 000 medarbetare bidrar och gör skillnad. Varje dag. Vi erbjuder en kreativ och dynamisk arbetsplats för nyfikna och öppna människor som vill ha mer än ett jobb. Tillsammans skapar vi Norrköpings framtid.
Vi söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.
När du söker jobb hos oss i Norrköpings kommun använder du dig av vårt rekryteringsverktyg. Du påbörjar din ansökan genom att klicka på ansök längst ner i annonsen. Du som har skyddade personuppgifter ska inte skicka in din ansökan via vår hemsida. Ta en direktkontakt med rekryterande chef alternativt rekryteringsspecialist för att diskutera hur du bäst ansöker utifrån ditt skyddsbehov. Kontaktuppgifter finner du i annonsen.
