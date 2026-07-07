Lärare i teknik och NO-ämnen till Smedingeskolan åk 6-9
Kungsbacka Kommun / Grundskollärarjobb / Kungsbacka Visa alla grundskollärarjobb i Kungsbacka
2026-07-07
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Rollen som lärare hos oss
I rollen som lärare hos oss planerar, genomför och utvärderar du din undervisning både enskilt och tillsammans med kollegor. Du och dina kollegor arbetar gemensamt för att skapa bästa möjliga lärmiljö för eleverna att utforska och utvecklas i. I rollen bidrar du till en dela-kultur där vi tillsammans ansvarar, inspirerar, samarbetar och stödjer varandra. En del av tjänsten kommer att vara i ett team inom särskild undervisningsgrupp.Publiceringsdatum2026-07-07Profil
Det är en självklarhet för dig att alltid ha våra elevers bästa för ögonen. Du är ett föredöme för andra, inspirerar och motiverar och har personlig omtanke som utgångspunkt i ditt arbete och i relationen till dina kollegor. På det sättet skapar vi en stark kultur som möjliggör att du kan bli ditt bästa jag och även göra andra till sitt. Du uttrycker dig väl på svenska i tal och skrift, då det krävs i det dagliga arbetet. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som:
är legitimerad grundskolelärare med behörighet att undervisa i teknik och i NO-ämnen
Det är meriterande med:
arbetslivserfarenhet som lärare i grundskolan
behörighet att undervisa i matematik åk 6-9
Läs gärna mer om oss
Smedingeskolan | Kungsbacka kommun
Förvaltningen för Förskola & Grundskola | Kungsbacka kommun
Vårt erbjudande och övrig information
Vi erbjuder en tillsvidareanställning på heltid med tillsättning 10 augusti, eller enligt överenskommelse.
Observera att belastningsregister kommer att behöva uppvisas i samband med anställning. Du kan beställa ett registerutdrag, här: Skola eller förskola, e-tjänst | Polismyndigheten
Bakgrundskontroller kan komma att genomföras innan anställning.
Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss är du välkommen att kontakta oss eller läs mer på vår hemsida här: Att jobba hos oss | Kungsbacka kommun
Intresserad?
Kul! Välkommen med din ansökan senast 19 juli.
I din ansökan ska du endast bifoga ditt CV och tillsammans med det kommer du besvara ett antal frågor som blir en del i vår urvalsbedömning.
Vill du ta del av lönestatistik för befattningen samt de kollektivavtal och anställningsförmåner som gäller i Kungsbacka kommun? Följ länk nedan: https://kungsbacka.se/foretagande-och-jobb/jobb/att-jobba-hos-oss
Saknas lönestatistik för den befattning du söker kommer du att få del av den under rekryteringsprocessen.
Inför rekryteringsarbetet har Kungsbacka kommun noggrant tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter eller liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kungsbacka Kommun
(org.nr 212000-1256), http://www.kungsbacka.se/Kommun-och-politik/Lediga-jobb/Vara-lediga-jobb/
Storgatan 37 (visa karta
)
434 32 KUNGSBACKA Arbetsplats
Kungsbacka kommun Kontakt
rektor
Katrin Andersson katrin.andersson@kungsbacka.se 0300-835306 Jobbnummer
9995537