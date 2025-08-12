Lärare i teckenspråk för hörande till Enheten för flerspråkighet
2025-08-12
Vi söker nu dig som är legitimerad lärare i teckenspråk. Varmt välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2025-08-12Om tjänsten
Vi söker nu dig som är legitimerad lärare teckenspråk. Du ska planera, genomföra och utvärdera undervisning i svenskt teckenspråk för hörande på olika grundskolor i Örebro kommun. Undervisningen sker i första hand på plats ute på skolorna alternativt via fjärrundervisning.
Undervisningen kommer anordnas inom ramen för skolans val och i första hand vara förlagd eftermiddagstid.
Tjänstens omfattning beror på antalet elever som önskar läsa teckenspråk. I en förlängning kan tjänsten även komma att utökas till att omfatta en spetsutbildning i teckenspråk för elever med mycket goda kunskaper i språket.
Tjänsten är förlagd på Enheten för flerspråkighet, vilken ansvarar för modersmålsundervisning, studiehandledning, teckenspråksundervisning och mottagande av nyanlända elever.
Tjänsternas omfattning kan komma att justeras beroende på antal elever med de aktuella modersmålen.
Exempel på arbetsuppgifter:
• undervisa i svenskt teckenspråk för hörande
• planera och genomföra undervisning enligt Skolverkets kursplan i ämnet
• bedömning av elever mot betygskriterier i ämnet
• arbeta och dokumentera i våra verksamhetssystem
Om arbetsplatsen
Enheten för flerspråkighet tillhör Förvaltning för förskola och skola i Örebro kommun och administrerar all modersmålsundervisning för alla grund- och gymnasieskolor inom Örebro kommun. Enheten för flerspråkighets uppdrag är att stötta skolorna i arbetet med att erbjuda modersmål och studiehandledning.
Inom Förskole- och grundskoleförvaltningen arbetar cirka 4530 medarbetare. Vi möter de unga örebroarna från första dagen i förskolan till sista dagen i grundskolan.
Vi ansvarar tillsammans för att bidra till att skapa likvärdiga förutsättningar för de unga örebroarna och lägger grunden till ett lärande som sträcker sig genom hela livet. Med tillit och mod bygger vi våra förskolor och skolor tillsammans. Vi tar oss an framtidens utmaningar, för varje barns bästa.
Läs mer om hur det är att jobba som grundskollärare i Örebro kommun på orebro.se/jobb/grundskollarare!Kvalifikationer
För att kunna vara ett bra stöd åt eleverna krävs att du kan använda svenska språket och svenskt teckenspråk separat i skilda situationer, att du kan växla mellan språken i ett gemensamt sammanhang och att du har en känsla för när det ena, respektive det andra, språket bör användas.
Som person är du trygg och stabil samt tar ansvar för ditt arbete. Du är strukturerad och har en vilja och intresse för att hjälpa eleven att nå sina mål. Du är flexibel och arbetar bra med andra människor, lyssnar och kommunicerar på ett lyhört och smidigt sätt. Du har en god förståelse för hur människan tar till sig kunskap och människors olika förutsättningar. Vidare har du ett kreativt arbetssätt och kommer med nya idéer i arbetsrelaterade frågor. Du behärskar det svenska språket på ett sätt så du kan kommunicera med elever och övrig personal samt skriftligen kan dokumentera det som verksamheten kräver i våra system.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Kvalifikationer
• svensk lärarlegitimation i ämnet teckenspråk
• dokumenterat goda kunskaper i svenska
• god datorvana
• erfarenhet av att arbeta i grundskola
Meriterande:
• erfarenhet av undervisning på grundskola
• B-körkort
• kunna cyklaTjänstens omfattning och tillträde
Anställningsform: tillsvidareanställning
Tillträde: 20 oktober
Sysselsättningsgrad: 50-100%
Din arbetsplats kommer vara i Örebro kommun, så krav på fysisk närvaro ställs.
Övrig information
Lärarlegitimation med angiven behörighet ska bifogas i ansökan, alternativt behörighetsgivande examensbevis som berättigar till legitimation.
Om du erbjuds anställning inom barnomsorg, förskola eller skola är du skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret.
Intervjuer kan komma att ske digitalt. På orebro.se/jobb/digitalaintervjuer kan du läsa mer om våra digitala intervjuer och hur du kan förbereda dig.Så ansöker du
Sista ansökningsdag är förlängd till 24 augusti. Urval och intervjuer sker löpande.
Välkommen med din ansökan!
Skyddade personuppgifter? Läs mer om hur du ansöker på orebro.se/jobb/skyddadepersonuppgifter Ersättning
Ersättning

Individuell lönesättning
Sista dag att ansöka är 2025-08-24
