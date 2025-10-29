Lärare i Svenska till Kunskapsskolan Spånga
2025-10-29
Kunskapsskolan i Sverige har grundskolor och gymnasieskolor under namnen Kunskapsskolan och Kunskapsgymnasiet. De första skolorna startades år 2000. Idag går det cirka 14 600 elever i de 30 grundskolorna och sju gymnasieskolorna. Kunskapsskolan ägs av grundare Peje Emilsson med familj.
Kunskapsskolan Spånga söker en legitimerad lärare i Svenska till årskurs 4-6.
Vill du arbeta i en skola där varje elev ges något unikt - en personligt utformad utbildning - som utgår från elevens individuella mål och förutsättningar? Då har vi jobbet för dig!
På Kunskapsskolan har vi en pedagogik som är personligt utformad och utgår från varje individ. Genom vårt arbetssätt skapar vi nära relationer mellan lärare och elev, vilket ger förutsättningar för att varje elev ska nå längre än de själva tror är möjligt. I en miljö där eleven får vara sig själv och får rätt stöd och utmaningar skapar vi en skola där både elever och medarbetare trivs och utvecklas.
Kunskapsskolan Spånga är en grundskola för årskurs 4-9 och har idag cirka 620 elever. Skolan startade 2005 och ligger på promenadavstånd från Spånga station. På vår skola har vi nöjda elever som trivs och som har höga studieresultat."
För att varje elev ska nå så långt som möjligt behövs yrkesskickliga lärare med ett stort engagemang för eleven. På Kunskapsskolan sätter vi alltid individen i centrum och söker därför dig som alltid arbetar aktivt för att dina elever ska lyckas. Förutom att vara ämneslärare är du också personlig handledare åt ett tjugotal elever och du har varje vecka ett individuellt handledningssamtal med var och en av dina elever. Du hjälper dem att planera och sätta mål för sina studier och följer upp målen tillsammans med både eleverna och deras vårdnadshavare.
På Kunskapsskolan har vi ett utpräglat lagarbete. Du är aldrig ensam med utmaningar och frågeställningar. Vi hjälps åt att planera arbetet i arbets- och i ämneslag. Öppenheten mellan lärare är stor och vi har ett gemensamt ansvar för våra elever.
För att underlätta för dig i ditt arbete och möjliggöra för dig att fokusera din tid på eleverna har vi samlat en stor del av våra läromedel på vår digitala portal Kunskapsporten. För varje ämne finns förslag på arbetssätt, uppgifter och läromedel.
Kvalifikationer
Vi söker en lärare i Svenska för årskurs 4-6. Du ska vara väl förtrogen med LGR-22 och formativ bedömning.
Meriterande kvalifikationer
Vi ser gärna att du har några års erfarenhet av undervisning och handledning eller mentorskap. Vi vill att du har lätt för att samarbeta med kollegor, elever och vårdnadshavare och är lösningsfokuserad.
Vi sätter stort värde vid ditt engagemang, din pedagogiska kompetens och din handledarförmåga. Vi vill att du ska vara en stabil och trygg person som kan skapa förtroende hos eleverna.
Tjänstens utformning
Tjänsten är en visstidstjänst 100% för läsåret 25/26 med tillsättning snarast.
Rekryteringsprocessen
Ansökan sker via länken nedan senast den 9 november 2025. Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
För att arbeta i skola krävs utdrag ur belastningsregistret. Blankett finns på Rikspolisstyrelsens webbplats.
Vid frågor kontakta rektor Gunilla Persson på gunilla.persson@kunskapsskolan.se
Mer information på om oss och vår pedagogik hittar du på vår hemsida, kunskapsskolan.se / kunskapsgymnasiet.se Ersättning
