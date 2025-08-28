Lärare i svenska till Bergsjö skola år 7-9
Vill du göra skillnad - på riktigt?
Bergsjö skola söker lärare i Svenska (åk 7-9)
På Bergsjö skola arbetar vi för att varje elev ska lyckas - inte genom tur, utan genom tydligt ledarskap, starka relationer och ett gemensamt driv att utveckla vår undervisning.
Nu söker vi en engagerade lärare i svenska som vill vara med och forma framtidens skola tillsammans med oss.Publiceringsdatum2025-08-28Om tjänsten
Du kommer att undervisa i svenska, gärna i kombination med ämnet bild, i årskurs 7-9 och ingå i ett dedikerat arbetslag. Vi inför ett tvålärarsystem i främst svenska och matematik, vilket innebär att du samarbetar tätt med en kollega för att skapa struktur, trygghet och högre måluppfyllelse för eleverna.
För rätt person finns även möjlighet att kombinera tjänsten med ett försteläraruppdrag med fokus på skolutveckling.
Vi erbjuder dig:
- En skola där elevens utveckling står i centrum
- En tydlig satsning på tvålärarsystem och kollegialt lärande
- Stort utrymme för pedagogisk utveckling och innovation
- Ett nära ledarskap och engagerade kollegor
- Möjlighet att påverka och driva skolutveckling på riktigt
Vi söker dig som:
- Är legitimerad lärare i svenska för årskurs 7-9
- Har ett starkt intresse för undervisningsutveckling och samarbete
- Vill arbeta i ett systematiskt och professionellt lärandeklimat
- Är trygg i din lärarroll och tror på alla elevers förmåga att lyckas
- Gärna har erfarenhet av att leda utvecklingsarbete (för försteläraruppdrag)
Om Bergsjö skola
Vi är en F-9-skola i hjärtat av Nordanstig, med cirka 500 elever. I vår verksamhet ingår även Anpassade Grundskolan 1-10. Här möts du av ett högt engagemang bland personalen och en tydlig ambition att göra skillnad - varje dag.
Tillsammans bygger vi en skola där både elever och vuxna växer. Låter det som något för dig?
Nordanstigs kommun består av flera skolor med totalt ca 900 elever med ett gemensamt högstadium i Bergsjö. Tillsammans arbetar vi för en högre måluppfyllelse och en mer likvärdig skola. Skolverket, SPSM, Mittuniversitetet och RUC-X är några av de parter vi samarbetar med för att uppnå detta.
Vi arbetar för likvärdighet och samma förutsättningar mellan skolorna, då alla elever möts upp i kommunens högstadium. Vi arbetar för bra övergångar och med en reflekterande miljö där alla får möjlighet att utvecklas och nå goda resultat.
Vi jobbar målmedvetet med att utveckla vår undervisning i samtliga verksamheter och basen i detta arbete är kollegialt lärande. Inom våra skolor jobbar vi för att laget är större än jaget. Öppenhet, respekt och ansvar är våra gemensamma värderingar.
Nu söker vi dig som vill vara med på den spännande resan att forma dagens ungdomar till framtida ansvarsfulla vuxna.Övrig information
Tjänsten kan komma att inledas med en provanställning. Inför eventuell intervju, ta med ett aktuellt belastningsregister. Alla våra medarbetare har 2000 kr/år i friskvårdsbidrag och vi eftersträvar en jämn könsfördelning i våra verksamheter. Urval och intervjuer sker löpande så tveka inte att skicka in din ansökan!
Varmt välkommen med din ansökan!
Nordanstig Naturligtvis - Här förverkligar du dina livsdrömmar
Nordanstigs kommun ligger i norra Hälsingland nära Sveriges mittpunkt mellan Hudiksvall och Sundsvall. Kommunen sträcker sig från kusten med sandstränder och natursköna öar, till inlandets stora skogar med känsla av vildmark och möjlighet till både fiske och alpin skidåkning. Vi har prisvärda boenden både på landsbygden och i våra många små samhällen. Vårt rika kultur- och föreningsliv engagerar många av våra cirka 9500 invånare.
