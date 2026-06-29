Lärare i svenska/svenska som andraspråk till vuxenutbildningen
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2026-06-29
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Vill du arbeta i en organisation där arbetsmarknadsperspektivet står i centrum och där varje insats syftar till att bidra till näringslivets kompetensförsörjning samt att stärka individens väg mot arbete och egen försörjning? Hos oss på Hultsfred Lärcenter får du möjlighet att arbeta i en dynamisk miljö där utbildning och arbetsmarknad möts.
Vill du göra verklig skillnad för vuxnas lärande och framtid?
Som lärare inom vår nya organisation Arbete och Kompetens blir du en viktig del i ett utvecklingsinriktat team som arbetar tillsammans för att ge människor rätt stöd, motivation och förutsättningar att ta nästa steg mot arbetslivet. Nu söker vi en lärare till Lärcenter som har en stark tro på varje individs förmåga att kunna bidra.Publiceringsdatum2026-06-29Om företaget
På Lärcenter sätter vi lärandet i fokus och vi ser mångkultur som en tillgång för allas lärande och utveckling. Som lärare hos oss möter du bland annat nyanlända vuxna som precis har startat sin utbildning på SFI, elever som vill läsa upp sin grundskole- och gymnasiekompetens och människor som vill studera vidare på högskolenivå. I tjänsten ingår också att förbereda vuxna för arbetsmarknaden inom aktivitetskravet.
Det är en mångfald av individer med drömmar om framtiden och du är välkommen att vara med på deras resa och öppna en värld av möjligheter.
1 plats(er).
Ditt uppdrag
Som lärare i svenska/svenska som andraspråk inom vuxenutbildningen har du en central roll i våra deltagares progression mot arbete och vidare studier. Uppdraget innebär både undervisning och ett aktivt arbete kopplat till det nya aktivitetskravet och kommunens övergripande arbete med kompetensförsörjning.
Du kommer att:
Planera, genomföra, följa upp och utveckla din undervisning utifrån vuxnas behov.
Arbeta språk- och kunskapsutvecklande med fokus på individens mål och arbetsmarknadens behov.
Bidra till deltagarnas etablering genom insatser kopplade till aktivitetskravet.
Samverka med kollegor och externa aktörer. Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare i svenska, svenska som andraspråk med behörighet att undervisa på grundläggande nivå. Det är meriterande om du har tidigare arbetserfarenhet av vuxenutbildning.
Vi söker dig som är flexibel i ditt sätt att undervisa och bra på att skapa och underhålla relationer. Som lärare är du engagerad och vågar tänka nytt med de studerandes bästa för ögonen. Du har förmåga att leda och anpassa undervisningen till olika individers förutsättningar för inlärning, samtidigt som du behåller helhetsperspektivet. Du trivs med att arbeta tillsammans med andra.
För tjänsten krävs att du kan kommunicera obehindrat på svenska och engelska; ytterligare språk är meriterande. B-körkort är ett krav. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder
Hos oss får du ett meningsfullt arbete där du gör verklig skillnad tillsammans med ett engagerat och kompetent team. Du får möjlighet att påverka och utveckla verksamheten, arbeta i en flexibel organisation och ta del av fortbildning och kollegialt lärande.
Som medarbetare i Hultsfreds kommun erbjuds du goda utvecklingsmöjligheter och förmåner, samt stöd för en hållbar balans mellan arbetsliv och fritid.
Urval och intervjuer sker löpande – välkommen med din ansökan redan idag!
hemsida http://www.hultsfred.se/kategori/anstalld/lediga-jobb/formaner-lediga-jobb/.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Enligt överenskommelse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C332783". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hultsfreds Kommun
(org.nr 212000-0712)
577 26 HULTSFRED Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Hultsfreds kommun, Kommunstyrelse Kontakt
Verksamhetschef
Aina Kalle Aina.Kalle@hultsfred.se 010-354 23 90 Jobbnummer
9983945