Lärare i svenska, svenska som andraspråk och engelska- På plats i Fagersta

AU Utbildning AB / Gymnasielärarjobb / Solna
2026-02-24


Vi söker dig som kan genomföra muntliga nationella prov i svenska, svenska som andraspråk och engelska. Uppdraget gäller prov som ingår i kurser som i övrigt bedrivs på distans.
Rollen innebär att du på plats i Fagersta ansvarar för att:
genomföra muntliga prov enligt Skolverkets riktlinjer
säkerställa korrekt identitetskontroll och provadministration
skapa en lugn och rättssäker provsituation
dokumentera och återkoppla resultat enligt anvisningar

Du arbetar självständigt utifrån givna instruktioner och tider. Uppdraget är timbaserat och genomförs vid schemalagda provtillfällen.
Vi söker dig som:
har relevant ämnesbehörighet
är trygg i bedömningssituationer
är strukturerad och noggrann
har god kommunikativ förmåga
kan arbeta på plats i Fagersta

Start snarast.
Timlön
Deltid

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-26
E-post: Rekrytering@arenautbildning.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Lärare på plats i Fagersta".

Arbetsgivare
AU Utbildning AB (org.nr 556723-3431), https://arenautbildning.se/goteborg/
Anderstorpsvägen 22 (visa karta)
171 54  SOLNA

Arbetsplats
Arena Utbildning

Jobbnummer
9761699

