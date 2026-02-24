Lärare i svenska, svenska som andraspråk och engelska- På plats i Fagersta
AU Utbildning AB / Gymnasielärarjobb / Solna Visa alla gymnasielärarjobb i Solna
2026-02-24
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos AU Utbildning AB i Solna
, Stockholm
, Upplands Väsby
, Botkyrka
, Södertälje
eller i hela Sverige
Vi söker dig som kan genomföra muntliga nationella prov i svenska, svenska som andraspråk och engelska. Uppdraget gäller prov som ingår i kurser som i övrigt bedrivs på distans.
Rollen innebär att du på plats i Fagersta ansvarar för att:
genomföra muntliga prov enligt Skolverkets riktlinjer
säkerställa korrekt identitetskontroll och provadministration
skapa en lugn och rättssäker provsituation
dokumentera och återkoppla resultat enligt anvisningar
Du arbetar självständigt utifrån givna instruktioner och tider. Uppdraget är timbaserat och genomförs vid schemalagda provtillfällen.
Vi söker dig som:
har relevant ämnesbehörighet
är trygg i bedömningssituationer
är strukturerad och noggrann
har god kommunikativ förmåga
kan arbeta på plats i Fagersta
Start snarast.
Timlön
Deltid Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-26
E-post: Rekrytering@arenautbildning.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Lärare på plats i Fagersta". Arbetsgivare AU Utbildning AB
(org.nr 556723-3431), https://arenautbildning.se/goteborg/
Anderstorpsvägen 22 (visa karta
)
171 54 SOLNA Arbetsplats
Arena Utbildning Jobbnummer
9761699