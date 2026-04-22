Lärare i svenska, svenska som andra språk och engelska
2026-04-22
Sigtuna kommun är en plats med stor spännvidd. Här ryms levande landsbygd, småstad och en internationell flygplats. Ett rikt kulturarv och kulturell mångfald. En stolt historia och stora framtidsplaner. Kanske är det därför drivkraften är så stark att växa, förändras och utvecklas. Det är också därför det är så spännande att arbeta här. Hos oss blir du del av en prestigelös och nytänkande kultur där vi hjälps åt och tar tillvara på varandras kunskap, olikheter och erfarenheter. Arbetet är ofta omväxlande, ibland utmanande men alltid meningsfullt. Välkommen hit!Utbildningsförvaltningen ansvarar för all verksamhet inom kommunens förskolor, grundskolor, anpassad grundskola, fritidshem, gymnasiet och vuxenutbildning.
S:t Olofs skola är en modern grundskola, naturskönt belägen i centrala Sigtuna. Här går ca 450 elever från skolår 7 till 9.
Nu söker vi en ny medarbetare för arbete med våra elever i åk 7-9 som har lärarlegitimation i ämnena svenska, svenska som andra språk och engelska. Du ingår i ämneslag där du samverkar med skolledning och kollegor för att nå verksamhetens mål. Du samplanerar, sam bedömer och utvecklas pedagogiskt tillsammans med kollegor i ett kollegialt lärande för att skapa goda lärmiljöer för skolans elever. I tjänsten ingår inte mentorskap då vi har elevmentorer som ansvarar för mentorskapet.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare i svenska, svenska som andra språk och engelska. Du ser skolutveckling och systematiskt kvalitetsarbete som en viktig process i din vardag och en del av skolans och lärarens uppdrag. Vi ser det även som meriterande om du har erfarenhet av att arbeta på högstadieskola.
Vi söker dig som är en tydlig ledare och har lätt för att skapa goda relationer med elever både i och utanför klassrummet. Du har förmåga att se och möta varje elevs behov och arbetar inkluderande.
Du är väl insatt i skolans styrdokument och kan omsätta dem i praktiken. Samarbete är viktigt för dig, och du ser kollegialt lärande som en naturlig del av din utveckling och undervisning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Din ansökan gör du enkelt genom att bifoga ditt CV och svara på några urvalsfrågor kopplade till denna tjänst. Vi ber dig dock att inte bifoga personligt brev.
Som anställd i Sigtuna kommun får du ta del av en rad förmåner, bl.a. blir du automatiskt medlem i Personalklubben där du kan delta i olika aktiviteter. Läs gärna mer om våra andra förmåner och hur det är att jobba hos oss i Sigtuna kommun!https://www.sigtuna.se/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss.html
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare: Sigtuna kommun
Sigtuna kommun, S:t Olofs skola
