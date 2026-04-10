Lärare i svenska/sva och engelska till Norrevångskolan (åk 4-6)
2026-04-10
er).
Bli en del av Norrevångsskolan F-6 där varje dag är en möjlighet att inspirera och utmana unga sinnen.
Vi söker en engagerad mellanstadielärare som undervisar i Svenska/SvA och Engelska.
Norrevångsskolan F-6 har cirka 500 elever och ligger i norra Eslöv. I början av 2023 invigdes vår nya tillbyggnad och vi har även en helt ny skolgård.
Hos oss arbetar vi målmedvetet för att varje elev ska äga sitt eget lärande, med tydliga mål och medvetenhet om sin egen utveckling.
Ditt uppdragPlanera, genomföra och utvärdera det pedagogiska arbetet för årskurs 4-6 enligt Lgr 22.
Du har fokus på att göra läroplanen till ett levande och meningsfullt lärande
Skapa lektioner som präglas av tydliga förväntningar, trygghet, studiero och lust att lära
Delta i planerings- och utvecklingsarbete för att kontinuerligt förbättra och anpassa undervisningen
Ansvara för föräldramöten och utvecklingssamtal för att säkerställa en öppen kommunikation och samarbete med vårdnadshavare
Din erfarenhet
Du har lärarlegitimation med behörighet att undervisa i årskurs 4-6
Ämnesbehörighet i SV/EN för 4-6
Du har förmågan att använda digital teknik i undervisningen som redskap för information, planering, kommunikation och rapportering är god
Det är starkt meriterande om du har erfarenhet av undervisning sedan tidigare
Är det här du?
Du har en positiv elevsyn som utgår från att alla elever vill och kan.
I ditt arbete är du ansvarstagande och strukturerad med god förmåga att organisera, planera och prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt
Du ser det som viktigt med goda och förtroendefulla relationer och har lätt för att samverka med elever, kollegor och vårdnadshavare
Vi erbjuder
En arbetsplats där vi ser alla medarbetare som en viktig del av gemenskapen.
Vi arbetar i storklass i ett flerlärarsystem vilket gynnar lärares och elevers arbetsmiljö.
Eslövs kommun erbjuder hög livskvalitet med trygghet och välmående genom hela livet. Med nya attraktiva boenden, stark gemenskap och trygghet för alla känner vi stolthet över vår plats och vart vi är på väg. Vi utvecklar kommunens olika delar så att du kan bo, leva och verka mitt i Skåne - med hela världen runt hörnet.
I denna rekrytering arbetar vi med löpande urval, vilket innebär att vi fortlöpande utvärderar ansökningar. Alla ansökningar beaktas och ingen kommer bli anställd innan annonsen löper ut.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt. Vid problem med ansökan var god kontakta Visma support 0771-693 693
Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Om du har skyddad identitet ansöker du genom att skicka in din ansökan skriftligen eller lämna den i Kontaktcenter på Gröna Torg 2. Märk din ansökan med Rekryteringsavdelningen och annonsens referensnummer.
Enligt Lag om registerkontroll skall du vara beredd att lämna ett registerutdrag (högst ett år gammalt) ur polisens belastningsregister. Utdraget beställs av den arbetssökande själv från Rikspolisstyrelsen.https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Medarbetare sökes under förutsättning att tjänsten inte måste tas i anspråk av redan anställd personal eller personer med företrädesrätt.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
