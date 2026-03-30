Lärare i svenska/sva åk 7-9 till IES Södra Änggården
Nu söker vi dig som vill vara del av att utveckla vår skola!
Internationella Engelska Skolan Krokslätt i Göteborg är en etablerad friskola som startade 2010. I augusti 2024 flyttade vi till en fantastisk ny skolbyggnad vid Änggårdsbergen där vi även expanderar vår verksamhet och bytte då namn på skolan till IES Södra Änggården. Under skolåret 26/27 är vi en treparallellig som F-9 skola med ca 900 elever. Vi söker nu dig som vill vara del av vårt nya äventyr!
Vår verksamhet vilar på tre pelare:
• tvåspråkighet (SV/ENG)
• lugn och trygg skolmiljö
• höga akademiska förväntningar.
Vår profil är engelska och upp till 50% av undervisningen genomförs på engelska från åk 3 och uppåt i åldrarna. Språket introduceras gradvis i de yngre åldrarna. Vi arbetar språkutvecklande enligt en metod som kallas Reading to Learn, om du har erfarenhet av detta eller liknande är det meriterande.
På IES Södra Änggården finns alla vuxna till för elevern där goda relationer till elever, medarbetare och vårdnadshavare är grunden i vårt arbete. För oss är det viktigt att du är en engagerad och kompetent förebild som kontinuerligt vill bidra till att utveckla verksamhetens pedagogiska arbete tillsammans med dina kollegor. På IES Södra Änggården är eleverna det viktigaste vi har och du som pedagog behöver vara driven och flexibel för att ge eleverna den bästa skolgång de kan få. Vi har nära kontakt med vårdnadshavare och förutsätter att du är positiv och engagerad i alla delar som rör våra elever under deras vistelse i skolan.
Vi har tydliga regler och förväntningar på både elever och personal för att säkra studiero och god kunskapsinhämtning. Som pedagog blir du en del av ett fantastisk team med personal från hela världen där alla kan bidra med sina olika kompetenser. Arbetsspråket mellan kollegor är främst engelska.
Vi är en del av organisationen Internationella Engelska Skolan i Sverige AB (IES) som är en av Sveriges ledande friskolor med 48 olika skolor i Sverige. Internationella Engelska Skolan följer den svenska läroplanen (kommande LGR22).
Vi söker dig som vill arbeta med vära äldsta elever på högstadiet. Du kommer samarbeta med en kollega som mentor i en klass och vara en del av ett engagerat arbetslag.
Beskrivning av kvalifikationer:
Vi vill att du som person är driftig, positiv och har hög arbetsmoral. Det är också viktigt att du är en bra och pålitlig lagspelare. Här finns möjlighet att arbeta i en internationell och stimulerande miljö där engagemang, professionalism och det engelska språket är gemensamma nämnare.
Tjänsten är en visstids anställning med möjlighet till förlängning, start i augusti 2026. Tveka inte att höra av dig om du har frågor kring tjänsten.
Vi ser fram emot Din ansökan. Utdrag ur polisregistret är ett krav för arbete i skola och sådan kontroll kommer att göras i samband med anställningen. Intervjuer sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
E-post: desiree.ekendahl.anggarden@engelska.se Omfattning
Dette är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Internationella Engelska Skolan i Sverige AB
(org.nr 556462-4368)
Hulda Sköldbergs gata 11 (visa karta
)
421 80 VÄSTRA FRÖLUNDA
Internationella Engelska Skolan Göteborg Södra Änggården
Rektor
Desirée Ekendahl desiree.ekendahl.anggarden@engelska.se 0736-619893
